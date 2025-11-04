México

Nawat Itsaragrisil llama “cabeza hueca” a Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y ordena traer seguridad

La representante de México se defendió y varias delegadas la respaldaron

(Instagram)
El certamen Miss Universo 2025 atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de un incómodo enfrentamiento entre la mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento en Tailandia.

Durante una reunión con las concursantes, Nawat cuestionó a Bosch por no publicar contenido sobre el país anfitrión, situación que rápidamente escaló hasta un intercambio de palabras donde la mexicana se defendió de forma contundente.

¿Qué fue lo que pasó?

Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, preguntó Nawat frente a las cámaras. Bosch, desconcertada, respondió: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. Sin embargo, el empresario tailandés insistió, asegurando tener “reportes del personal” de que la mexicana “no prestaba atención ni publicaba nada sobre el país anfitrión”.

La tabasqueña ha decidido enfocarse
La tabasqueña ha decidido enfocarse en su nuevo rol como nueva Miss Universo México (IG)

Bosch negó cualquier intención negativa y aclaró que todo se trataba de un malentendido: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé…”.

Aun así, Nawat continuó presionándola: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”. Fátima, visiblemente tensa, respondió con calma: “Sí, por supuesto, sí”.

Tras la insistencia del empresario, Bosch trató de explicar su postura:“Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal.”Pero Nawat interrumpió: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

El intercambio se tornó aún más tenso cuando el tailandés lanzó fuertes comentarios sobre el director nacional de México, a quien acusó de haber sido “expulsado del país”.

Asimismo, Nawat señaló: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

En ese punto, Fátima levantó la voz:“Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”, a lo que Nawat respondió: “Sí tienes voz, pero debes respetar.

(Instagram: Fatima Bosch)
La mexicana replicó: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer.”El empresario reaccionó llamando a seguridad, mientras varias voces en la sala defendían a la mexicana: “Este no es el modo de tratar a las delegadas“.

Finalmente, Bosch cerró con firmeza:“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“.

Cuando Fátima comenzó a levantarse para retirarse del sitio, el hombre rápidamente la cuestionó respecto a lo que estaba haciendo y llamó a seguridad.

Varias delegadas también comenzaron a levantarse en respaldo de la mexicana y Nawat amagó: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

El video del momento rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios en defensa de Fátima Bosch y cuestionando la conducta de Nawat Itsaragrisil.

