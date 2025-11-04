Cómo aprovechar las flores de cempasúchil tras quitar la ofrenda de Día de Muertos

Los pétalos de estas flores pueden emplearse como abono. (UNAM)

Las flores de cempasúchil ocupan un espacio central en las tradiciones del Día de Muertos en México. Al concluir los días de homenaje y retirar la ofrenda familiar, surge la pregunta sobre el destino apropiado para las flores que decoraron altares y tumbas. La costumbre dicta un respeto especial por estos elementos, dado su significado simbólico y su origen natural.

Ante la proximidad del final de la celebración, muchas familias se encuentran en la disyuntiva de desecharlas, conservarlas o investigar alternativas con sentido ecológico y cultural.

Diversas comunidades optan por reutilizar las flores de cempasúchil en actividades que promueven el cuidado del medio ambiente. Una de las prácticas habituales consiste en emplear los pétalos como abono para jardines y macetas. Al colocar las flores desmenuzadas sobre la tierra, es posible enriquecer el sustrato debido a que el cempasúchil aporta nutrientes durante su descomposición. Esta opción contribuye al reciclaje orgánico y evita que los residuos florales terminen en la basura común.

El fin de la festividad abre nuevas oportunidades para reciclar y reutilizar pétalos y tallos de cempasúchil, promoviendo buenas prácticas ambientales y enriqueciendo el valor de la tradición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en la elaboración de compostas caseras. Las familias pueden crear pequeños pilones mezclando restos de cempasúchil con cáscaras de frutas y verduras. De acuerdo con biólogos especializados, un proceso adecuado de compostaje permite obtener tierra fértil que puede utilizarse posteriormente en huertos urbanos o jardines domésticos. Esta técnica favorece una reducción de desperdicio y fomenta prácticas más sostenibles en los hogares urbanos y rurales.

Algunas personas aprovechan las propiedades del cempasúchil en la gastronomía y en remedios tradicionales. Diversas regiones incorporan los pétalos secos en infusiones o los emplean como colorante y decorativo natural en platillos regionales. En comunidades del sur de México, ciertos grupos productores preparan mieles, galletas y dulces con extractos de esta flor, siguiendo recetas transmitidas entre generaciones. Además, se le atribuyen usos en ungüentos y preparados para aliviar picaduras o irritaciones leves, debido a sus compuestos naturales.

En el ámbito artístico, escuelas y talleres de manualidades reutilizan las flores para la creación de pigmentos naturales. Los pétalos triturados pueden servir para teñir papel, textiles o realizar pinturas artesanales. Niñas y niños participan en actividades educativas que involucran el secado y el prensado de flores para armar cuadros decorativos, marcadores de libros e incluso adornos reciclables para otros festejos.

Los pétalos pueden tener una segunda vida como abono, pigmento natural o ingrediente tradicional, integrándose a la rutina cotidiana con creatividad y respeto. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la flor de cempasúchil comparte su simbolismo como puente entre la vida y la muerte, expertos en etnobotánica resaltan el valor de incorporarla de nuevo al ciclo de la naturaleza. El respeto por su propósito original se refleja no solo en el acto de disponer de las flores de forma consciente, sino también en su transformación en recursos útiles para la comunidad.

Las posibilidades para dar un nuevo destino a las flores de cempasúchil refuerzan la relevancia de mantener vivas las tradiciones, mientras se promueven hábitos de sustentabilidad en la vida cotidiana. Con cada alternativa, la flor extiende su vida útil y su significado trasciende los días del Día de Muertos.