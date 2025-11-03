México

Omar García Harfuch responde a la propuesta del subsecretario de Estado de EEUU tras asesinato de Carlos Manzo

Christopher Landau compartió un mensaje en sus redes sociales tras el asesinato en Uruapan

Omar García Harfuch estuvo en
Omar García Harfuch estuvo en una conferencia de presan a en la que fueron ofrecidos detalles sobre el ataque contra Carlos Manzo (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Luego del asesinato presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, ofreció aumentar la colaboración entre los países para acabar con los grupos del crimen organizado. Ante este ofrecimiento el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección (SSPC), Omar García Harfuch, respondió al funcionario estadounidense.

Durante una conferencia de prensa del 2 de noviembre, el titular de la SSPC aseguró que aceptan la información de cualquier institución que pretenda ayudar.

Toda la cooperación es bienvenida, toda, si tienen información al respecto por supuesto la recibimos en este, como en cualquier otro caso que trabajamos que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y de intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras”, comentó García Harfuch.

Cabe recordar que por la mañana del 2 de noviembre, horas después de que fue confirmada la muerte de Carlos Manzo en Uruapan, el funcionario de EEUU compartió un mensaje sobre la muerte del presidente municipal.

Christopher Landau (Yuki Iwamura/Pool via
Christopher Landau (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, es parte del mensaje de Landau.

El ataque contra Carlos Manzo

Fue alrededor de las 8:10 de la noche del 1 de noviembre que Carlos Manzo fue atacado cuando estaba en el evento denominado Festival de Velas. A pesar de que el funcionario contaba con un equipo de seguridad, un hombre se acercó y accionó su arma por lo menos siete veces.

Manzo Rodríguez fue llevado a un hospital pero murió derivado del ataque armado. Por su parte, elementos de seguridad identificaron a dos hombre al parecer involucrados en el ataque: uno fue detenido y otro fue neutralizado por los uniformados.

Familiares y personas acudieron al
Familiares y personas acudieron al funeral (REUTERS/Ivan Arias)

Un día después del asesinato de Carlos Manzo, pobladores se organizaron para marchar en Michoacán, uno de los movimientos llegó hasta el Palacio Municipal del estado, donde fueron registrados destrozos al mobiliario del sitio.

Horas antes, en la funeraria San José acudieron personas para despedirse de quien fiera presidente municipal de Uruapan. Al lugar llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aunque algunos de los participantes le reclamaron y le exigieron que azadonara el sitio.

“Fuera, asesino”, es parte de lo expresado.

