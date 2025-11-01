Caen dos fugitivos de Estados Unidos en CDMX por presunto lavado de dinero y fraude en venta de vehículos

La detención de ambos sujetos se dio en la Ciudad de México | X / @GabSeguridadMX

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad Federal informó que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI), lograron la detención de dos sujetos ubicados como fugitivos de Estados Unidos al ser acusados por presuntos temas de fraude en venta de vehículos y lavado de dinero en dicho país.

La información oficial señala que ambos cuentan con una orden de arresto en el estado de Pensilvania por posible “conspiración criminal y organizaciones corruptas”.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, los dos hombres son identificados Anthony Emilio Troncoso, de 43 años de edad, y Pablo Correa Montoya de 40. Este último es ubicado como colaborador en las actividades fraudulentas.

Por todo lo anterior, las autoridades de seguridad del estado norteamericano emitieron estas para los dos presuntos implicados. Aunado a ello, Anthony Emilio también carga consigo 15 acusaciones por delitos graves en la Unión Americana.

Uno de los detenidos cuenta con más de 15 acusaciones de delitos graves en el estado de Pensilvania | Imagen Ilustrativa Infobae

El fraude en la compra-venta de vehículos en CDMX: los datos oficiales en 2024

En la Ciudad de México, los fraudes relacionados con la compra-venta de vehículos registraron un aumento significativo durante 2024, según datos oficiales recabados por organismos de seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en los primeros siete meses de 2024 los reportes por fraude en compraventa de autos ascendieron a 142 casos, lo cual representa un crecimiento del 17.3 % respecto al mismo periodo de 2023, cuando se registraron 121 reportes.

La misma fuente señala que, en 2023, se documentaron 204 reportes de ese tipo para el año completo, cifra superior a los 171 de 2022 y los 84 de 2021, lo cual muestra una tendencia al alza. Además, en el mes de enero de 2024, la Policía Cibernética de la SSC-CDMX ya había registrado 28 casos sospechosos, mientras que en todo 2023 se reportaron únicamente 24, lo que pone de relieve la rapidez con que este tipo de ilícitos están creciendo.

Los fraudes se concentran principalmente en plataformas digitales y redes sociales, donde los delincuentes utilizan anuncios con precios por debajo del mercado para atraer compradores y luego los despojan de dinero o del vehículo mismo. En muchos casos, la víctima acude al lugar de entrega y es asaltada, o bien efectúa un depósito y el “vendedor” desaparece.

Entre los detenidos hay un menor de edad | X/@PabloVazC

Aunque no se dispone de un desglose público por alcaldía para estos fraudes específicos de vehículos, informes más amplios sobre estafas vía redes sociales indican que alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Tlalpan concentran una mayor incidencia de estafas de esta naturaleza.