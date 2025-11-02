Christopher Landau ofrece cooperación de EEUU para erradicar el crimen organizado tras ataque a Carlos Manzo

El funcionario detalló que EEUU está dispuesto a colaborar para erradicar al crimen organizado en ambas naciones. (FOTO: Especial)

El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y declaró que el vecino país del norte está dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas para erradicar al crimen organizado en ambas naciones.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos”, pronunció el funcionario en X.

Por su parte, el embajador Ronald Johnson pronunció que EEUU y México continuarán con un trabajo de seguridad fuerte y soberano para brindar seguridad a ambas naciones y ofrecer una vida de calidad a la sociedad.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos del alcalde Carlos Manzo.

“Estamos unidos con México como socios soberanos y amigos, con el firme compromiso de asegurar la justicia y fortalecer la seguridad que nuestras comunidades merecen”, detalló el funcionario norteamericano.

Carlos Manzo fue asesinado en el Centro Histórico de Uruapan en una festividad familiar de Día de Muertos

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, falleció luego de que fuera atacado a tiros cuando se encontraba en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas la noche de este sábado 1 de noviembre.

Carlos Manzo junto a su hijo poco antes de ser asesinado a balazos. Foto: Facebook / Carlos Manzo

De acuerdo con los reportes, el edil había terminado su presentación en el evento de Día de Muertos, por lo que en medio de la multitud fue agredido con alrededor de 6 disparos de arma de fuego por sujetos armados.

Cabe señalar que Manzo contaba con dos escoltas de la Guardia Nacional (GN) que lo acompañaban en la realización de sus funciones diarias y en operativos. Asimismo, al ser un evento público y familiar, el alcalde no portaba el chaleco antibalas que acostumbraba ocupar.

“No quiero ser un alcalde más de los ejecutados”: así pidió ayuda Carlos Manzo a Sheinbaum y Harfuch antes de su asesinato

Manzo era conocido entre la población por impulsar la confrontación contra el crimen organizado que opera en el municipio.

Carlos Manzo era reconocido por participar directamente en operaciones de campo junto a las autoridades en Uruapan. (FOTO: Especial)

Un ejemplo de ello, fue la vez que tras la captura de El Rino, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),pidió activar un código rojo en la entidad y apoyo del Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

Además, en múltiples ocasiones reiteró su postura en contra de la política de seguridad implementada desde el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, “abrazos no balazos”.

“No puede haber abrazos para los delincuentes... para los delincuentes debe de haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente”, comentó públicamente.

Durante los meses previos a su muerte, el alcalde denunció de manera reiterada que era objeto de amenazas directas. Cabe recalcar que Manzo, ya había enviado mensajes en reiteradas ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, por la violencia que se vive en el estado de Michoacán.

“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida, no quiero que la Policía municipal siga siendo de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social”.

Apenas el pasado 8 de octubre publicó un comunicado en el que pedía a Harfuch y a Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional de Uruapan, pues apenas llevaban unos días en la entidad y aparentemente tampoco habían explicado por qué se irían los elementos.

Claudia Sheinbaum convocó una reunión de emergencia en Palacio Nacional esta mañana del 2 de noviembre. (FOTO: X: @Claudiashein)

“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender".

Un día antes, Manzo solicitó al Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán armamento, específicamente ametralladoras Minimi con el objetivo de que los agentes igualen las capacidades de los grupos delictivos que operan en el municipio.

“No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales”, comentó el funcionario.

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo, la mandataria Claudia Sheinbaum convocó de última hora al Gabinete de Seguridad en una reunión que comenzó a las 09:00 horas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Dicha información la dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch por medio de una publicación en su cuenta oficial de X a las 08:00 horas el día de hoy domingo de noviembre.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

“Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, se lee en el comunicado del Gabinete de Seguridad.