México

La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

El asesinato del alcalde de Uruapan despertó el interés de internautas por un video donde hace reclamos al gobernador de Michoacán

Guardar
Un video antiguo reveló que
Un video antiguo reveló que Carlos Manzo tenía probemas con el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el pasado primero de noviembre despertó el interés de internautas por las transmisiones que el servidor publico hacía en sus redes sociales.

En estas, Manzo aprovechaba su plataforma para levantar la voz sobre cuestiones referentes a seguridad.

Tal es el caso del video publicado por un usuario en Tiktok, donde se recuperó un video realizado por Carlo Manzo y dirigido al actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el video, se puede ver a un Carlos Manzo exaltado, que comienza advirtiéndole a Alfredo Ramírez que va a tener que pasar sobre su cadáver y que tendrá que matar a mucha gente para permitirle que siga extorsionando y robando al pueblo de Uruapan y de Michoacán mediante la Guardia Civil.

A continuación, Manzo le reclama a Ramírez por supuestamente tener dentro de su gobierno a aquellos que criticó durante su campaña electoral, señalando que ha “traicionado los principios del obradorismo que dice tener”.

Asimismo, Manzo señala que no le pasa nada si no es candidato en Morena, lo cual nos da a entender que este video fue realizado antes de las elecciones de junio de 2024, donde Carlos Manzo resultó ganador al contender de forma independiente por el el cargo en Uruapan.

“No te vamos a dejar Uruapan, no vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan”, son algunas de las cosas que Manzo le reclama a Ramírez Bedolla en el video.

Además, se puede ver a Manzo advirtiéndole que se despida del cablebus en Uruapan hasta que no exista seguridad, destacando que presuntamente en el municipio se encuentran rodeados de grupos armados, fosas clandestinas y desapariciones.

El alcalde asesinado, Carlos Manzo, reclamando al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

También se menciona que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a un evento de la formula 1, lo que puede dar indicios de que este video sea de 2023, año en que fue captado en el evento automovilístico.

Este video vuelve a la viralidad en redes sociales, acompañado de los publicados la mañana de hoy por diversos internautas, donde se puede observar que al salir del funeral, Ramírez Bedolla fue insultado y lo responsabilizaron del asesinato del alcalde de Uruapan.

“Fuera, asesino”, es solo una de las frases que gritaban las personas que esperaban afuera del lugar donde se llevaba a cabo el funeral del alcalde de Uruapan.

EL gobernador Ramírez Bedolla al
EL gobernador Ramírez Bedolla al salir del funeral de Carlos Manzo. (X/@c4jimenez)

Carlos Manzo levantó la voz contra Felipe Calderón

Otro momento rescatado por internautas y medios de comunicación fue el siguiente, donde se puede ver a Carlos Manzo cuando fue diputado federal por Morena.

El alcalde asesinado, Carlos Manzo, señalando que Felipe Calderón es cómplice de lo que sucede en Michoacán durante una ponencia en la cámara de diputados.

En el video se puede observar a Manzo, en tribuna, cuando todavía formaba parte de la bancada de Morena en la Cámara de diputados.

“En dónde empezó la tragedia, empezó en Michoacán el 11 de diciembre de 2006 cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país”, es una de las frases que lanza Carlos Manzo contra el ex presidente de México.

Además, menciona que Felipe Calderón se impuso en la presidencia robándosela a Andrés Manuel López Obrador.

Temas Relacionados

Carlos ManzoRamírez BedollaAsesinatoNarco en México

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de noviembre en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima: las temperaturas que predominarán

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cancún este 3 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este

¿Cuál es la temperatura promedio en Mazatlán?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cuál es la temperatura promedio

Previsión meteorológica del tiempo en Tijuana para este 3 de noviembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Previsión meteorológica del tiempo en

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Ecatepec este 3 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drogas y armas de uso

Drogas y armas de uso exclusivo del Ejército: así registró el youtuber Yulay la violencia en Uruapan, antes del asesinato de Carlos Manzo

Asesinan a dos personas en ataque directo en Coyoacán, CDMX: estarían ligadas con un grupo delictivo

Ejército inhabilita laboratorio con más de cuatro toneladas de sustancias para la fabricación de droga en Culiacán

50 mil pesos y una pistola con historial criminal: el ataque kamikaze hacia Carlos Manzo

Del CJNG a Los Viagras: estos son los grupos criminales con presencia en Uruapan, donde fue asesinado Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Liam Payne

La hermana de Liam Payne le puso una ofrenda de Día de Muertos

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes México hoy

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Las series de Prime Video México que roban la atención HOY

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público mexicano

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla