La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

Un video antiguo reveló que Carlos Manzo tenía probemas con el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, el pasado primero de noviembre despertó el interés de internautas por las transmisiones que el servidor publico hacía en sus redes sociales.

En estas, Manzo aprovechaba su plataforma para levantar la voz sobre cuestiones referentes a seguridad.

Tal es el caso del video publicado por un usuario en Tiktok, donde se recuperó un video realizado por Carlo Manzo y dirigido al actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el video, se puede ver a un Carlos Manzo exaltado, que comienza advirtiéndole a Alfredo Ramírez que va a tener que pasar sobre su cadáver y que tendrá que matar a mucha gente para permitirle que siga extorsionando y robando al pueblo de Uruapan y de Michoacán mediante la Guardia Civil.

A continuación, Manzo le reclama a Ramírez por supuestamente tener dentro de su gobierno a aquellos que criticó durante su campaña electoral, señalando que ha “traicionado los principios del obradorismo que dice tener”.

Asimismo, Manzo señala que no le pasa nada si no es candidato en Morena, lo cual nos da a entender que este video fue realizado antes de las elecciones de junio de 2024, donde Carlos Manzo resultó ganador al contender de forma independiente por el el cargo en Uruapan.

“No te vamos a dejar Uruapan, no vamos a dejar que sigas imponiendo tus intereses corruptos en Uruapan”, son algunas de las cosas que Manzo le reclama a Ramírez Bedolla en el video.

Además, se puede ver a Manzo advirtiéndole que se despida del cablebus en Uruapan hasta que no exista seguridad, destacando que presuntamente en el municipio se encuentran rodeados de grupos armados, fosas clandestinas y desapariciones.

El alcalde asesinado, Carlos Manzo, reclamando al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

También se menciona que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asistió a un evento de la formula 1, lo que puede dar indicios de que este video sea de 2023, año en que fue captado en el evento automovilístico.

Este video vuelve a la viralidad en redes sociales, acompañado de los publicados la mañana de hoy por diversos internautas, donde se puede observar que al salir del funeral, Ramírez Bedolla fue insultado y lo responsabilizaron del asesinato del alcalde de Uruapan.

“Fuera, asesino”, es solo una de las frases que gritaban las personas que esperaban afuera del lugar donde se llevaba a cabo el funeral del alcalde de Uruapan.

EL gobernador Ramírez Bedolla al salir del funeral de Carlos Manzo. (X/@c4jimenez)

Carlos Manzo levantó la voz contra Felipe Calderón

Otro momento rescatado por internautas y medios de comunicación fue el siguiente, donde se puede ver a Carlos Manzo cuando fue diputado federal por Morena.

El alcalde asesinado, Carlos Manzo, señalando que Felipe Calderón es cómplice de lo que sucede en Michoacán durante una ponencia en la cámara de diputados.

En el video se puede observar a Manzo, en tribuna, cuando todavía formaba parte de la bancada de Morena en la Cámara de diputados.

“En dónde empezó la tragedia, empezó en Michoacán el 11 de diciembre de 2006 cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país”, es una de las frases que lanza Carlos Manzo contra el ex presidente de México.

Además, menciona que Felipe Calderón se impuso en la presidencia robándosela a Andrés Manuel López Obrador.