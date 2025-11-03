México

¿Habrá clases este lunes 3 de noviembre? La SEP responde

La reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 31 de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 3 de noviembre habrá clases o no para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surge entre padres de familia y estudiantes, quienes se preguntan si habrá o no actividades académicas en la fecha indicada.

La inquietud comenzó por la reciente suspensión de clases el pasado viernes 31 de octubre por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como las recientes celebraciones del Día de Muertos en todo el país.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases o no este lunes 3 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este lunes 3 de noviembre sí habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La dependencia indicó que no existe razón para suspender las actividades educativas en esta fecha, ya que no hay una festividad o junta relevante.

Señaló que las celebraciones del Día de Muertos en el país el pasado fin de semana no afectan las actividades académicas este lunes 3 de noviembre.

Como se mencionó anteriormente, la reciente suspensión de clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país ocurrió el pasado viernes 31 de octubre.

Asimismo, ya hay fecha para las próximas fechas en que las actividades académicas serán suspendidas.

Estos serán los días en que la SEP cancelará las clases para todos los estudiantes este mes de noviembre

La SEP ya notificó las fechas en que este mes de noviembre no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Asimismo, explicó las razones por las que las actividades académicas serán canceladas.

Según el calendario oficial de la SEP, hay tres fechas en total en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país:

Viernes 14 de noviembre: Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Lunes 17 de noviembre: Se recorre al lunes por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Junta de CTE.

Por lo tanto, son tres fechas en que las clases serán suspendidas y cabe resaltar que serán fines de semana largos, ya que se tratará de tres días consecutivos en que las clases serán canceladas.

En dos de ellas, el personal académico sí tendrá que presentarse como en el registro de calificaciones y la junta de CTE.

