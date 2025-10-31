México

SEP promueve reconocimiento de infancias trans y no binaries en escuelas; así busca educar sobre inclusión

La dependencia publicó cinco insumos, entre los cuales están videos, documentos y un glosario de la diversidad sexual

La SEP difundió un material didáctico sobre al atención a las infancias trans y no binarias en las escuelas. | Jovany Pérez

El reconocimiento de las personas transexuales, por parte de la sociedad y el gobierno, ha sido una de las principales peticiones de la comunidad LGBT+ en México, que en los últimos años ha hecho énfasis en las infancias y adolescencias trans y no binaries.

Esto último debido a que las nuevas generaciones han avanzado en reconocer y expresar libremente su identidad de género y orientación sexual, incluso desde temprana edad, lo que ha mostrado la necesidad y urgencia de crear políticas a favor de este sector de la población.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido una las instituciones gubernamentales que ha implementado medidas a favor de los estudiantes trans y no binaries, entre las que destaca la facilidad para que cambien sus certificados académicos conforme a su identidad de género.

A esto se suma, que esta semana se difundió material didáctico, dirigido principalmente a los maestros, directivos escolares y auxiliares educativos, sobre la atención y el reconocimiento de las infancias trans y no binaries en las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

De acuerdo con información recabada por Infobae, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial publicó en la página de internet: https://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos/, las orientaciones para la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Entre las 12 orientaciones para colectivos docentes destaca el tema: ‘Infancias y adolescencias trans y no binarias’, el cual se compone de cinco insumos como videos, documentos y un glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales.

La SEP difundió materia didáctico para la inclusión de las infancias trans en escuelas. | SEP

Entre estos materiales, resalta el ABC del cuidado y atención a infancias y adolescencias Trans y No Binarias en la escuela. Este consiste en una infografía con cuatro temas:

  • La nueva escuela mexicana y la diversidad de género.
  • Afirmación y reconocimiento.
  • Bienestar y protección.
  • Compromiso formativo, currículo y comunidad.

El documento reconoce la identidad de género como un derecho fundamental y señala que la dignidad debe ocupar el centro del proceso educativo. Define a las personas trans y no binarias por su identidad de género, que puede no coincidir con el sexo asignado al nacer, y subraya la importancia de su acompañamiento para fortalecer su desarrollo integral.

Entre las acciones clave, se señala la creación de espacios escolares seguros e incluyentes, la implementación de protocolos para prevenir y atender el acoso escolar y la atención inmediata a reportes de violencia o discriminación, especialmente por motivos de transfobia.

Respecto a la infraestructura, propone que baños y vestidores se usen conforme a la identidad de género y, si es posible, se habiliten opciones neutras.

El documento destaca la formación docente, la participación de la comunidad educativa y la generación de alianzas con organismos de derechos humanos como herramientas fundamentales.

Además, indica la obligatoriedad de usar el nombre social y pronombres elegidos, así como respetar los procesos familiares con confidencialidad.

SEP- material didáctico- personas trans-mexico

La medida fue celebrada por diversos colectivos, entre ellos Transfamilias, el cual consideró esta acción como “un importante avance para la inclusión en las escuelas”.

