¿Cómo hacer espuma de leche para el café en casa? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de café en casa puede adquirir el carácter de una bebida de cafetería con un solo detalle: una espuma de leche densa y cremosa. No es necesario contar con máquinas profesionales para lograr esa textura suave y aireada; basta con leche y utensilios básicos. Existen varios métodos sencillos para espumar leche en el hogar, y a continuación se detallan las claves y técnicas para transformar el café cotidiano en una experiencia especial.

La espuma de leche ocupa un lugar central en la cultura del café, especialmente en bebidas como el cappuccino y el latte. Su popularidad se remonta a las cafeterías italianas del siglo XX, donde la leche vaporizada se convirtió en el complemento ideal del espresso, dando origen a preparaciones icónicas. Con el tiempo, la técnica se extendió más allá de los bares y se integró a la vida doméstica, permitiendo que cualquier aficionado al café pueda replicar en casa la experiencia de una cafetería.

Para obtener una espuma de calidad, es fundamental atender tres aspectos: la temperatura de la leche, el tipo de leche y los utensilios empleados. La leche entera de vaca suele ser la preferida por su mayor contenido graso, lo que proporciona una espuma más densa y cremosa. Sin embargo, también es posible utilizar leche descremada o alternativas vegetales, aunque la textura puede variar según la composición de cada una.

Receta de espuma de leche para café

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar espuma de leche en casa es posible sin equipamiento profesional. Solo se necesita leche y una herramienta para batir (frascos, batidor de mano o batidora). El truco está en calentar la leche adecuadamente y batirla de forma vigorosa para incorporar suficiente aire.

La leche debe calentarse hasta alcanzar entre 60 y 65°C sin llegar a hervir, ya que el exceso de calor puede afectar las proteínas responsables de la formación de burbujas estables.

En cuanto a los utensilios, no es necesario contar con equipos sofisticados. Un espumador manual o eléctrico, un frasco de vidrio con tapa, un batidor de mano o una batidora eléctrica son suficientes para incorporar aire a la leche y crear la espuma deseada. Cada método tiene sus particularidades y ventajas.

El espumador, disponible en versiones manuales y eléctricas, funciona como un pequeño batidor que introduce aire en la leche de manera rápida y uniforme. Basta con sumergirlo en la leche caliente y activarlo durante unos minutos para obtener una capa cremosa y estable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el método del frasco resulta ideal para quienes no disponen de espumador, se vierte la leche caliente en un frasco de vidrio, se cierra bien y se agita con fuerza durante 30 a 60 segundos. Este procedimiento genera una espuma abundante, aunque requiere precaución debido a la temperatura de la leche.

Al servir, se recomienda utilizar una cuchara para colocar la espuma sobre el café, logrando así la presentación característica de las bebidas de cafetería. En términos de cantidad, 200 ml de leche espumada rinden para un café grande o dos pequeños al estilo cappuccino o latte.

¿Cuál es el valor nutricional de la espuma de leche?

Por cada 100 ml de leche entera espumada, se estima un aporte de 70 calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional de la espuma depende del tipo de leche y los ingredientes añadidos. Por cada 100 ml de leche entera espumada, se estima un aporte de 70 calorías, 3.5 gramos de grasa (de los cuales 2.2 gramos son saturadas), cinco gramos de carbohidratos, cinco gramos de azúcares y 3.5 gramos de proteínas. Estos valores pueden variar si se emplean leches vegetales o se agregan ingredientes como azúcar, canela o esencia de vainilla, opciones que permiten personalizar la bebida al gusto.