Beca Rita Cetina: cuándo será el siguiente pago de mil 900 para todos los beneficiarios

Este mes de octubre se llevó a cabo el pago del programa social para estudiantes de segundo y tercer año de secundaria

Por Omar Martínez

Estudiantes de secundaria pública reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Beca Rita Cetina, implementado por el Gobierno de México, está dirigido a estudiantes que cursan la secundaria en escuelas públicas del país.

Este apoyo económico tiene como propósito facilitar la adquisición de materiales y servicios esenciales para que los estudiantes continúen su educación básica.

Entre los gastos que pueden cubrirse se incluyen libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y la escuela.

Cada dos meses, los beneficiarios reciben mil 900 pesos a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Gobierno de México.

La entrega de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La iniciativa busca prevenir el abandono escolar y contribuir a que los estudiantes de secundaria pública concluyan sus estudios básicos.

Este mes de octubre se llevó a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para algunos beneficiarios de este programa social. Los estudiantes de secundaria pública que recibieron el apoyo económico fueron aquellos que ya estaban inscritos desde el ciclo escolar pasado.

Por ello, alumnas y alumnos de segundo y tercer año de secundaria pública en todo el país recibieron un total de mil 900 pesos a lo largo de este mes de octubre.

El pago se llevó a cabo de acuerdo a la primera letra del apellido paterno del tutor de los beneficiarios, es decir, del padre o madre del menor de edad.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Cabe destacar que los estudiantes de primer año de secundaria pública en todo el país no recibieron el pago de la Beca Rita Cetina, debido a que durante septiembre apenas se llevó a cabo el registro a este programa social.

Ante esto, la duda de algunas personas es cuándo todos los beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios?

El siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre, según lo establecido en los tiempos y el calendario de los pagos.

Lo anterior, ya que los depósitos se realizan en los meses nones y dado que es bimestralmente y recientemente este mes de octubre se hizo el respectivo pago, será en diciembre cuando todos lo reciban.

Es importante mencionar que estudiantes de secundaria pública de segundo y tercer año recibirán mil 900 pesos y los de primero un total de 3 mil 800 pesos.

El siguiente pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios será en el mes de diciembre. Foto: Archivo/Infobae México.

