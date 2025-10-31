Beca Rita Cetina 2025: ¿De cuánto dinero será el siguiente pago para los beneficiarios?

La Beca Rita Cetina se enfocó en beneficiar solamente a alumnos de nivel secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos

El gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum puso en marcha desde principios de 2025 la Beca Rita Cetina con el objetivo de ayudar a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe recordar que en su primera etapa la iniciativa se enfocó en beneficiar solamente a alumnos de nivel secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, mismo que se entrega de forma directa mediante la tarjeta Bienestar. Además, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La beca tiene como finalidad evitar la deserción escolar y contribuir con la ayuda monetaria para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

¿De cuánto dinero será el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos por cada alumno y 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.

Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.

Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.

Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.

Se espera que el siguiente depósito para todos los beneficiarios sea en el mes de diciembre, así lo establecen los tiempos y el calendario de dispersión. Y es que cabe recordar que el último periodo de pagos de la beca se llevó a cabo durante octubre.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica55 1162 0300de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Rita Cetina, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Acceder a la página del Buscador de Estatus

Ingresar la CURP correspondiente

Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos

Elegir el periodo específico que se busca consultar

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

En esa sección aparecerá la información del pago que se desea verificar; el comprobante mostrará detalles sobre el método de pago, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos involucrados.

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.