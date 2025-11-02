México

Las mejores postales del Desfile de Día de Muertos 2025: arte, color y tradición en Ciudad de México

Las calles del Centro Histórico se transformaron en el escenario de un encuentro entre el pasado y el presente

Guardar
Miles de comparsas y artistas
Miles de comparsas y artistas participaron en el Desfile de Día de Muertos Foto: REUTERS/Luis Cortes

La celebración del Gran Desfile de Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México atrajo la atención de turistas nacionales e internacionales, quienes se incorporaron a las calles de la capital para presenciar una de las fiestas culturales más representativas de la identidad mexicana.

Según cifras oficiales, más de un millón 450 mil personas asistieron al evento. Con la participación de más de 50 comparsas y cerca de 8 mil colaboradores, la magnitud de este evento se reflejó no sólo en la afluencia sino también en la extensión y el detalle puesto en su organización.

El desfile de este año recordó los 700 años de la fundación de la Gran México Tenochtitlán y el cuadragésimo aniversario del sismo de 1985. Además, la jornada reconoció el aporte de artistas cuya memoria sigue viva en la sociedad como Carlos Monsiváis, Paquita la del Barrio, Tongolele y Rockdrigo González.

Estas son las mejores fotos del Gran Desfile de Día de Muertos 2025

El evento dio inicio a las 14:00 con el carro monumental, organizado por EL VOLADOR, Corazón de Tenochtitlán: 700. Se presenta como un tributo visual a los orígenes mexicas y la fundación de México-Tenochtitlan, incluyendo representaciones de Quetzalcóatl, el águila posada sobre el nopal y el Huey Teocalli.

Corazón de Tenochtitlán: 700 años,
Corazón de Tenochtitlán: 700 años, por "EL VOLADOR" Foto: REUTERS/Luis Cortes

Entre instrumentos de aliento, flores de cempasúchil y alusiones a los guerreros de la época prehispánica, se impone la calavera monumental de Mayahuel como símbolo de fertilidad y renacimiento.

Entre instrumentos de viento y
Entre instrumentos de viento y una calavera monumental, se rinde tributoa nuestras raíces prehispánicas. Foto: CUARTOSCURO

En un segmento que rinde tributo a la herencia agrícola y espiritual como emblema de fertilidad, comparsas compuestas por maíces, magueyes, deidades y mariposas monarca evocan la idea de la existencia como un proceso continuo de movimiento y transformación. Los trajes confeccionados destacan la belleza de lo natural, así como la capacidad regeneradora de la tierra.

Mariposas monarcas en el Desfile
Mariposas monarcas en el Desfile de Día de muertos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.

Las festividades también se hicieron espacio para rendir tributo a aquellos seres mitológicos que en otra vida se encargan de iluminar y guiar nuestro camino hacia el más allá.

Los alebrijes y animales de
Los alebrijes y animales de compañía se dieron a relucir de nueva cuenta en este Desfile de Día de Muertos. Crédito: Cuartoscuro

Dentro de la lista surge Crónica del Inframundo, una procesión de espíritus que habitan entre lo visible y lo ancestral. Guerreras monumentales emergen del silencio, portando armaduras y vestiduras tejidas con la memoria de la tierra. Sus cuerpos, hechos de fibra, fuego y tiempo, se mueven al ritmo de los tambores, invocando la danza como ofrenda y resistencia.

Mujeres provenientes del inframundo danzan
Mujeres provenientes del inframundo danzan al ritmo de los tambores Foto: REUTERS/Luis Cortes

En este espacio, la sensualidad y la danza corporal también adoptaron un carácter ceremonial como tributo a la vida eterna. Entre el resplandor de velas, el despliegue de plumas y el ritmo de tambores, Tongolele emergió del Mictlán para protagonizar su última actuación, reviviendo el brillo del cabaret de la Ciudad de México en los años cincuenta.

Depictions of Mexican singer Paquita
Depictions of Mexican singer Paquita la del Barrio and performer Tongolele are displayed as people participate in the annual Day of the Dead parade, in Mexico City, Mexico, November 1, 2025. REUTERS/Luis Cortes

Músicos y danzantes avanzaron en una procesión festiva al compás de sones y luciendo trajes típicos que rinden homenaje a la Catrina Garbancera. La combinación de música, danza y herencia cultural distinguió a este contingente monumental que celebra el mestizaje y la alegría popular.

Catrinas garbanceras decoraron con su
Catrinas garbanceras decoraron con su baile y presencia el desfile de Día de Muertos. Foto: CUARTOSCURO

El grupo conformado por artistas de Faro Cosmos celebra la memoria colectiva vinculando los saberes ancestrales con las manifestaciones actuales del barrio. Guiados por la cosmogonía Mexica, la sabiduría prehispánica y el movimiento, este colectivo reflexiona sobre el juego de la vida y la muerte como el reflejo de una dualidad inherente.

FARO COSMOS ofrece una muestra
FARO COSMOS ofrece una muestra que evoca a la reflexión sobre la dualidad entre la vida y la muerte. Foto: REUTERS/Luis Cortes

De igual manera, múltiples colaboradores se sumaron a una actividad orquestada por la comunidad de UTOPÍAS en la que paraguas elaborados para rendir tributo al cempasúchil fueron los protagonistas.

Comunidad de UTOPÍAS conglomerada para
Comunidad de UTOPÍAS conglomerada para lucir paraguas cempasúchil. Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La representación del axolotl, criatura fantástica emblema de nuestra cultura, también se hizo presente en este trayecto que evoca a un viaje ancestral proveniente del más allá.

Barcas con evocación al ajolote
Barcas con evocación al ajolote y la mariposa monarca acompañaron el recorrido de los asistentes a este desfile. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Este Desfile de Día de Muertos 2025 en el corazón de la Ciudad de México se presentó como una propuesta sin precedentes repleta de historia, creatividad y cultura que celebró las tradiciones mexicanas y dejará bastantes expectativas con respecto a la organización en años posteriores.

Temas Relacionados

Desfile de Día de muertosDía de MuertosOfrenda MonumentalCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Pronósticos: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 1 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los resultados

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Disney+ México: las 10 películas

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

Por primera vez en el reality show hay cuatro participantes en la placa de nominados

La Granja VIP: todo lo

Clima en Ciudad de México: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Ciudad de México:

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Bahía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía del Edomex detiene al

Fiscalía del Edomex detiene al líder de “Los Chocorroles”, grupo delictivo ligado al robo de vehículos

Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en ataque armado

Comunidad de Ayahualtempa, Guerrero, denuncia ataque armado de Los Ardillos: 17 fueron detenidos y 3 policías murieron

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: las 10 películas

Disney+ México: las 10 películas que arrasaron este Día de Muertos 2025

La Granja VIP: todo lo que pasó la tarde del 1 de noviembre

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas