Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

El Bosque de Chapultepec se prepara para convertirse en un punto de encuentro cultural durante la celebración del Día de Muertos 2025 con la actividad “Cuando muera la tarde”, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA).
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para celebrar el Día de Muertos 2025 con una serie de funciones especiales que destacan la fusión entre la cultura mexicana y la emoción de la lucha libre. Los eventos tendrán lugar en tres de sus recintos principales: Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, ofreciendo un espectáculo que promete mezclar tradición, historia y acción sobre el cuadrilátero.
Mientras que el 31 de octubre miles de niños se preparan para celebrar Halloween con disfraces y actividades inspiradas en tradiciones estadounidenses, en México existe una costumbre local muy arraigada: salir a pedir calaverita. Aunque puede existir cierta confusión, especialmente por la influencia cultural del norte del país y la cercanía con Estados Unidos, la fecha tradicional para pedir calaverita no coincide con el Halloween anglosajón.
El Bosque de San Juan de Aragón se convierte nuevamente en un punto de encuentro para las familias capitalinas con motivo del Día de Muertos 2025. Este año, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), presenta la ofrenda “Íconos mexicanos”, un homenaje a las figuras que han dejado una huella imborrable en la historia y cultura del país.
La llegada de noviembre en México marca un periodo en el que la memoria y la celebración se entrelazan de manera única. Durante el 1 y 2 de noviembre, el país entero se sumerge en una atmósfera donde la vida y la muerte dialogan a través de colores, aromas y rituales.
Este sábado 1 de noviembre, la Ciudad de México estará lista para recibir a miles de asistentes en el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un evento que transformará el corazón de la capital en un gigante escenario para derrochar creatividad y cultura.
En el marco de la celebración del Día de Muertos, la Ciudad de México recibirá a miles de personas en el que será el más grande Desfile de Día de Muertos hasta la fecha. Programado para el sábado 1 de noviembre a las 14h, el recorrido iniciará en la Puerta de los Leones en Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma y culminará en el Zócalo.
Con un imponente desfile de catrinas y calaveras que colmó de música, color y tradición las calles de la alcaldía de Tláhuac, dio inicio de manera oficial el Festival Internacional de Día de Muertos 2025 (FIDDEM), considerado actualmente como el evento más relevante en México dedicado a las celebraciones para honrar a los fieles difuntos.
De acuerdo al calendario católico, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado principalmente a los niños o “muertos chiquitos”