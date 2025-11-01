México

Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Este día honramos la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo

14:09 hsHoy

Chapultepec celebra el Día de Muertos con exposición de ofrendas y rodada nocturna

Del 31 de octubre al 2 de noviembre será “Cuando muera la tarde”, que combina cultura, música, arte y tradición en honor a los compositores mexicanos

Del 31 de octubre al 2 de noviembre será “Cuando muera la tarde”, que combina cultura, música, arte y tradición en honor a los compositores mexicanos

El Bosque de Chapultepec se prepara para convertirse en un punto de encuentro cultural durante la celebración del Día de Muertos 2025 con la actividad “Cuando muera la tarde”, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA).

14:03 hsHoy

Día de Muertos 2025: funciones especiales en la Arena México, Coliseo y Guadalajara del CMLL

El CMLL celebra con calaveras, catrinas y ofrendas mientras se viven intensas luchas entre estrellas nacionales e internacionales

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para celebrar el Día de Muertos 2025 con una serie de funciones especiales que destacan la fusión entre la cultura mexicana y la emoción de la lucha libre. Los eventos tendrán lugar en tres de sus recintos principales: Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, ofreciendo un espectáculo que promete mezclar tradición, historia y acción sobre el cuadrilátero.

14:01 hsHoy

¿Cuándo se pide calaverita en México? La fecha tradicional para pedir dulces en 2025

La combinación de influencias extranjeras y costumbres propias genera dudas sobre cuándo corresponde salir a las calles, pero la respuesta tiene un sentido histórico y cultural profundo

Los niños suelen salir a las calles disfrazados tocando de casa en casa pidiendo dulces Foto: Cuartoscuro

Mientras que el 31 de octubre miles de niños se preparan para celebrar Halloween con disfraces y actividades inspiradas en tradiciones estadounidenses, en México existe una costumbre local muy arraigada: salir a pedir calaverita. Aunque puede existir cierta confusión, especialmente por la influencia cultural del norte del país y la cercanía con Estados Unidos, la fecha tradicional para pedir calaverita no coincide con el Halloween anglosajón.

14:00 hsHoy

“Íconos mexicanos”: dónde ver la ofrenda que rinde tributo a los grandes del país

El Bosque de San Juan de Aragón celebra el Día de Muertos con cine gratuito, actividades familiares y el Festival de Brujas

El Bosque de San Juan de Aragón celebra el Día de Muertos con cine gratuito, actividades familiares y el Festival de Brujas

El Bosque de San Juan de Aragón se convierte nuevamente en un punto de encuentro para las familias capitalinas con motivo del Día de Muertos 2025. Este año, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), presenta la ofrenda “Íconos mexicanos”, un homenaje a las figuras que han dejado una huella imborrable en la historia y cultura del país.

13:57 hsHoy

Día de Muertos: así es como México celebra la vida entre recuerdos y tradiciones llenas de color

A lo largo de generaciones, los mexicanos han mantenido viva la creencia de que los lazos de amor construidos en vida no perecen con la muerte

México celebra el Día de Muertos. Foto: (iStock)

La llegada de noviembre en México marca un periodo en el que la memoria y la celebración se entrelazan de manera única. Durante el 1 y 2 de noviembre, el país entero se sumerge en una atmósfera donde la vida y la muerte dialogan a través de colores, aromas y rituales.

13:56 hsHoy

Cierres viales en CDMX por Desfile de Día de Muertos: por qué avenidas y calles no se podrá transitar y a partir de qué hora

Esta celebración a nuestras tradiciones transformará el Centro de la Ciudad de México e implicará la planeación de rutas alternas en la misión de no quedar atrapado entre la multitud

El Gran Desfile de Día de Muertos implicará cierres viales de avenidas importantes de la Ciudad de México. Crédito: (X/@craviotocesar)

Este sábado 1 de noviembre, la Ciudad de México estará lista para recibir a miles de asistentes en el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un evento que transformará el corazón de la capital en un gigante escenario para derrochar creatividad y cultura.

13:55 hsHoy

Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: este será el orden de los contingentes

La capital mexicana se alista para una celebración llena de artistas, colectivos y carros alegóricos que prometen un espectáculo visual y sonoro sin precedentes

Gran desfile de Día de Muertos en la CDMX Crédito: Edgar Ngrete Lira, Cuartoscuro

En el marco de la celebración del Día de Muertos, la Ciudad de México recibirá a miles de personas en el que será el más grande Desfile de Día de Muertos hasta la fecha. Programado para el sábado 1 de noviembre a las 14h, el recorrido iniciará en la Puerta de los Leones en Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma y culminará en el Zócalo.

13:51 hsHoy

Todo listo para el arranque del Festival de Día de Muertos 2025 en Tláhuac

Habrá diversos conciertos y eventos culturales para toda la familia

Festival Internacional de Día de Muertos 2025 en la alcaldía Tláhuac (especial)

Con un imponente desfile de catrinas y calaveras que colmó de música, color y tradición las calles de la alcaldía de Tláhuac, dio inicio de manera oficial el Festival Internacional de Día de Muertos 2025 (FIDDEM), considerado actualmente como el evento más relevante en México dedicado a las celebraciones para honrar a los fieles difuntos.

Listo el festival de Día de Muertos en la alcaldía Tláhuac, CDMX (especial)

De acuerdo al calendario católico, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado principalmente a los niños o “muertos chiquitos”

13:45 hsHoy

