Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: este será el orden de los contingentes La capital mexicana se alista para una celebración llena de artistas, colectivos y carros alegóricos que prometen un espectáculo visual y sonoro sin precedentes

Gran desfile de Día de Muertos en la CDMX Crédito: Edgar Ngrete Lira, Cuartoscuro

En el marco de la celebración del Día de Muertos, la Ciudad de México recibirá a miles de personas en el que será el más grande Desfile de Día de Muertos hasta la fecha. Programado para el sábado 1 de noviembre a las 14h, el recorrido iniciará en la Puerta de los Leones en Chapultepec, avanzará por Paseo de la Reforma y culminará en el Zócalo.