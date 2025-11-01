Cierres viales en CDMX por Desfile de Día de Muertos: por qué avenidas y calles no se podrá transitar y a partir de qué hora

El Gran Desfile de Día de Muertos implicará cierres viales de avenidas importantes de la Ciudad de México. Crédito: (X/@craviotocesar)

Este sábado 1 de noviembre, la Ciudad de México estará lista para recibir a miles de asistentes en el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un evento que transformará el corazón de la capital en un gigante escenario para derrochar creatividad y cultura.

El desfile recorrerá aproximadamente ocho kilómetros e iniciará a las 14:00 horas, con salida desde la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec, avanzando por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, parte del Eje Central Lázaro Cárdenas y la Calle 5 de Mayo, hasta concluir su trayecto en la Plaza de la Constitución.

Ineludiblemente, el evento ocasionará cierres viales, desvíos y un despliegue especial de seguridad. La conmemoración implicará afectaciones significativas en la movilidad y el transporte público, por lo que las autoridades han difundido recomendaciones y rutas alternas para quienes tengan planeado circular por las zonas.

El Centro de la Ciudad de México se ha pintado con diversos eventos que conmemoran el Día de Muertos Foto: Gobierno de CDMX

La ruta requerirá un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX), quienes han anunciado cierres desde tempranas horas del día para facilitar el montaje y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las vialidades que permanecerán cerradas serán las siguientes:

El tramo que barca desde el Paseo de la Reforma hasta la Puerta de los Leones

Avenida Juárez ,

Parte del Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zonas cercanas al Zócalo.

Es por ello que se han recomendado vías que permitirán rodear el área afectada y minimizar el riesgo de quedar atrapados en el tránsito generado por el desfile y la concentración de público. Algunas de ellas son la Avenida Chapultepec, el Circuito Interior, la Avenida José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y los Ejes 1 Oriente y 1 Norte.

En este sentido, las autoridades han aconsejado evitar circular por el tramo del evento y, en caso de asistir, llegar con suficiente anticipación, preferentemente antes del mediodía. Igualmente sugieren mantenerse hidratados, usar ropa cómoda y portar bloqueador solar para protegerse del clima. Además, solicitaron que se respeten las indicaciones del personal de seguridad y tránsito de la SSC, así como consultar en tiempo real los cortes de servicio o desvíos a través de las redes sociales.

¿Los servicios de transporte también se verán afectados?

El paso del desfile por avenidas importantes también influirá en la circulación de los servicios de transporte colectivo, Metro y Metrobús, provocando interrupciones en el servicio de las líneas y estaciones particulares.

El Metrobús implementará cortes o ajustes en varias líneas:

En la Línea 1, las estaciones Hamburgo , Reforma y Buenavista permanecerán cerradas.

En la Línea 3, Mina , Hidalgo , Juárez y Balderas

En la Línea 4, el tramo que abarca desde Buenavista hasta Bellas Artes (ruta norte) será cerrado, al igual que el de Buenavista a Amajac (ruta sur).

En la Línea 7, de Campo Marte a Hidalgo.

Múltiples líneas del Metrobús permanecerán cerradas para no interceder en la ruta del Desfile de Día de Muertos (X/ @MetrobusCDMX)

Por su parte, el Metro no presentará demasiadas afectaciones en este sentido, ya que de momento sólo se contempla el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Es por esto que este Gran Desfile No solo representará un momento ideal para la congregación y la celebración de nuestras tradiciones, sino también un reto logístico para la movilidad urbana, por lo que el mantenerse informado respecto a cierres, rutas alternas y recomendaciones resultará esencial.