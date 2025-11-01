México

Cierres viales en CDMX por Desfile de Día de Muertos: por qué avenidas y calles no se podrá transitar y a partir de qué hora

Esta celebración a nuestras tradiciones transformará el Centro de la Ciudad de México e implicará la planeación de rutas alternas en la misión de no quedar atrapado entre la multitud

Guardar
El Gran Desfile de Día
El Gran Desfile de Día de Muertos implicará cierres viales de avenidas importantes de la Ciudad de México. Crédito: (X/@craviotocesar)

Este sábado 1 de noviembre, la Ciudad de México estará lista para recibir a miles de asistentes en el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, un evento que transformará el corazón de la capital en un gigante escenario para derrochar creatividad y cultura.

El desfile recorrerá aproximadamente ocho kilómetros e iniciará a las 14:00 horas, con salida desde la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec, avanzando por el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, parte del Eje Central Lázaro Cárdenas y la Calle 5 de Mayo, hasta concluir su trayecto en la Plaza de la Constitución.

Ineludiblemente, el evento ocasionará cierres viales, desvíos y un despliegue especial de seguridad. La conmemoración implicará afectaciones significativas en la movilidad y el transporte público, por lo que las autoridades han difundido recomendaciones y rutas alternas para quienes tengan planeado circular por las zonas.

El Centro de la Ciudad
El Centro de la Ciudad de México se ha pintado con diversos eventos que conmemoran el Día de Muertos Foto: Gobierno de CDMX

La ruta requerirá un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL CDMX), quienes han anunciado cierres desde tempranas horas del día para facilitar el montaje y garantizar la seguridad de los asistentes.

Las vialidades que permanecerán cerradas serán las siguientes:

  • El tramo que barca desde el Paseo de la Reforma hasta la Puerta de los Leones
  • Avenida Juárez,
  • Parte del Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Calle 5 de Mayo
  • Zonas cercanas al Zócalo.

Es por ello que se han recomendado vías que permitirán rodear el área afectada y minimizar el riesgo de quedar atrapados en el tránsito generado por el desfile y la concentración de público. Algunas de ellas son la Avenida Chapultepec, el Circuito Interior, la Avenida José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y los Ejes 1 Oriente y 1 Norte.

En este sentido, las autoridades han aconsejado evitar circular por el tramo del evento y, en caso de asistir, llegar con suficiente anticipación, preferentemente antes del mediodía. Igualmente sugieren mantenerse hidratados, usar ropa cómoda y portar bloqueador solar para protegerse del clima. Además, solicitaron que se respeten las indicaciones del personal de seguridad y tránsito de la SSC, así como consultar en tiempo real los cortes de servicio o desvíos a través de las redes sociales.

¿Los servicios de transporte también se verán afectados?

El paso del desfile por avenidas importantes también influirá en la circulación de los servicios de transporte colectivo, Metro y Metrobús, provocando interrupciones en el servicio de las líneas y estaciones particulares.

El Metrobús implementará cortes o ajustes en varias líneas:

  • En la Línea 1, las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista permanecerán cerradas.
  • En la Línea 3, Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas
  • En la Línea 4, el tramo que abarca desde Buenavista hasta Bellas Artes (ruta norte) será cerrado, al igual que el de Buenavista a Amajac (ruta sur).
  • En la Línea 7, de Campo Marte a Hidalgo.
Múltiples líneas del Metrobús permanecerán
Múltiples líneas del Metrobús permanecerán cerradas para no interceder en la ruta del Desfile de Día de Muertos (X/ @MetrobusCDMX)

Por su parte, el Metro no presentará demasiadas afectaciones en este sentido, ya que de momento sólo se contempla el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Es por esto que este Gran Desfile No solo representará un momento ideal para la congregación y la celebración de nuestras tradiciones, sino también un reto logístico para la movilidad urbana, por lo que el mantenerse informado respecto a cierres, rutas alternas y recomendaciones resultará esencial.

Temas Relacionados

Desfile de Dia de MuertosDía de MuertosCDMXmeico-noticias

Más Noticias

Aislinn Derbez se disfraza de uno de los personajes de su papá en el Beliween 2025

La actriz eligió personificarse de Aarón Abasolo para asistir al evento organizado por Belinda

Aislinn Derbez se disfraza de

¿Sin harina y sin azúcar? Estas galletas de avena y limón son adictivas

Crujientes y ligeras, estas galletas combinan avena, limón y mantequilla en una receta rápida, saludable y perfecta para la merienda

¿Sin harina y sin azúcar?

Vinculan a proceso a mujeres que robaron a bebé en hospital de Durango

Las mujeres son señaladas de sustraer a una menor de edad identificada como Judith Alejandra, del Hospital Materno Infantil del estado de Durango

Vinculan a proceso a mujeres

Operativo de SSC CDMX evita fiesta clandestina a unos metros de la Vocacional 12 del IPN

Pese a las indagatorias, empleados de las naves industriales señalaron que se trataba de una bodega, razón por la cual guardaban tanto material

Operativo de SSC CDMX evita

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

El mediocampista galés llegó a un acuerdo con el club mexicano para no continuar más

Explotan tras la salida de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina suspenderá búsqueda activa de

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaron ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez se disfraza de

Aislinn Derbez se disfraza de uno de los personajes de su papá en el Beliween 2025

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Belinda lanza mensaje de empoderamiento mientras la disputa legal contra Lupillo Rivera continúa

Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Sergio Mayer a más de dos décadas de su separación, su hijo lo revela en La Granja VIP

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

DEPORTES

Explotan tras la salida de

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato con el cuadro mexicano

Las estrellas internacionales que llegaron a Pumas, pero nunca brillaron en CU

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato