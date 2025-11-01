México

Usa este poderoso secreto para lavar tu coche y dejarlo reluciente

El uso de productos adecuados en la limpieza del automóvil es esencial para preservar la superficie sin causarle daños

Guardar
Un lavado adecuado ayuda a
Un lavado adecuado ayuda a preservar el automóvil. Foto: (iStock)

El uso de productos domésticos inadecuados para lavar el automóvil puede comprometer la integridad de la pintura y reducir la vida útil del acabado exterior. Aunque muchas personas recurren a detergentes para platos o limpiadores multiusos por comodidad, estos compuestos eliminan la cera protectora y resecan la superficie con el tiempo, lo que puede traducirse en daños visibles y pérdida de brillo. La elección de una mezcla de limpieza apropiada resulta fundamental para preservar tanto la apariencia como la protección del vehículo.

La base de cualquier lavado eficaz reside en la combinación de jabón automotriz y agua. Los jabones diseñados específicamente para autos presentan un pH balanceado, lo que permite limpiar sin afectar las capas de cera ni el barniz.

La proporción óptima consiste en mezclar una onza (aproximadamente 30 mililitros) de jabón por cada cuatro litros de agua. Esta dilución elimina suciedad, polvo y grasa sin dejar manchas, mientras que el uso de agua tibia facilita la remoción de residuos adheridos.

Esta poderosa fórmula es de
Esta poderosa fórmula es de ayuda para mantener el auto en buen estado. Foto: (iStock)

Para quienes buscan potenciar el brillo y optimizar el secado, existen ingredientes caseros que pueden incorporarse de manera segura. El vinagre blanco, en una cantidad de una taza pequeña (unos 100 mililitros) añadida al balde de agua final, contribuye a eliminar las manchas provocadas por el agua dura y proporciona un acabado más brillante.

Es importante no exceder la dosis ni mezclarlo directamente con el jabón concentrado, ya que podría alterar el equilibrio del pH. El bicarbonato de sodio, por su parte, puede añadirse en una cucharada a la mezcla inicial para suavizar el agua y facilitar la remoción de suciedad difícil, sin riesgo de rayar la pintura. Al concluir el lavado, la aplicación de cera líquida diluida, siguiendo las indicaciones del fabricante, sella el brillo y refuerza la protección de la superficie.

El procedimiento recomendado para un lavado efectivo comienza con un enjuague abundante del vehículo, lo que permite retirar el polvo y los residuos de mayor tamaño. El lavado debe realizarse por secciones, utilizando una esponja de microfibra o un guante especial, iniciando por el techo y descendiendo hacia las partes inferiores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental emplear la mezcla sugerida y evitar que el jabón se seque sobre la pintura. Cada sección debe enjuagarse de inmediato con agua limpia. El secado se realiza con paños de microfibra, lo que previene la formación de marcas; nunca se debe dejar que el auto se seque al sol.

Entre las recomendaciones adicionales, se destaca la importancia de evitar el lavado bajo la luz solar directa y de utilizar dos baldes: uno con la mezcla jabonosa y otro con agua limpia para enjuagar la esponja. Las llantas y los rines requieren productos específicos, ya que la suciedad proveniente de los frenos resulta más abrasiva y puede dañar las superficies si no se trata adecuadamente.

La aplicación de una mezcla balanceada y una técnica correcta garantiza que el vehículo permanezca limpio, brillante y protegido, sin exponer la pintura a riesgos innecesarios. El lavado adecuado no solo responde a una cuestión estética, sino que constituye una estrategia eficaz para conservar el valor y la belleza del automóvil a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

LavadoAutomóvilLimpiezaRemedios caserosmexico-noticias

Más Noticias

Diósesis de Cuautitlán reporta la desaparición de sacerdote Ernesto Hernández en Tultepec

La institución hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier novedad sobre el posible paradero del padre

Diósesis de Cuautitlán reporta la

Usa esta poderosa mezcla para blanquear tus dientes de manera segura

Esta fórmula debe aplicarse acompañada de hábitos saludables como el buen cepillado y el uso de hilo dental

Usa esta poderosa mezcla para

Por qué las calaveras representan al Día de Muertos en México

Rituales prehispánicos, sincretismo religioso y creatividad popular convierten a estos personajes en símbolos del lazo con la tradicional festividad mexicana

Por qué las calaveras representan

Así quedarán las nuevas tarifas tras el aumento en el transporte en la CDMX

La Semovi confirmó el aumento de 1.50 pesos directo al costo de los pasajes en la capital

Así quedarán las nuevas tarifas

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 1 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Tras supuesta censura, Rey Grupero

Tras supuesta censura, Rey Grupero es acusado de buscar ligar a Sandra Itzel en un reality

La Granja VIP: Omahi o Enrique Mayagoitia serán nominados esta noche

Las 10 películas que arrasan en Netflix México y no te puedes perder el fin de semana

Emmanuel Lubezki aparece en el documental de Juan Gabriel y así reaccionaron usuarios de redes

La agente encubierta: conoce la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

DEPORTES

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año

Explotan tras la salida de Aaron Ramsey de Pumas a dos jornadas del final del Apertura 2025: “De las peores contrataciones”