México

Extorsión por “llamada cruzada” en CDMX: así engañan a las víctimas con un falso secuestro

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte sobre esta modalidad de fraude telefónico

Guardar
La Policía Cibernética de la
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advierte sobre esta modalidad de fraude telefónico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México continúa alertando a la población por una nueva forma de estafa conocida como “llamada cruzada” o “secuestro virtual”, con la que delincuentes simulan el rapto de un familiar para obtener dinero de manera inmediata.

La Policía Cibernética identificó un incremento en este tipo de reportes, especialmente en los últimos días, por lo que exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir medidas de prevención.

¿Cómo opera la estafa de la “llamada cruzada”?

De acuerdo con la SSC, el engaño inicia cuando una persona recibe una llamada de un supuesto familiar que asegura estar en peligro o secuestrado. De manera simultánea, los delincuentes contactan a otro miembro de la familia para reforzar la historia y exigir un depósito urgente de dinero, utilizando amenazas o supuestas pruebas de la situación para presionar a las víctimas.

El objetivo principal de los extorsionadores es mantener incomunicadas a las víctimas, generar pánico y evitar que verifiquen la información con la persona que supuestamente está secuestrada.

En muchos casos, los delincuentes obtienen los datos personales a través de redes sociales o filtraciones, lo que les permite hacer que el engaño parezca creíble. Una vez que el pago se realiza, los responsables cortan toda comunicación y desaparecen.

La Policía Cibernética recomienda a
La Policía Cibernética recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta y seguir medidas de prevención

Recomendaciones de la Policía Cibernética

Para evitar caer en este tipo de fraude, la SSC y la Policía Cibernética recomiendan:

  • No exponer información personal ni la de tus familiares en redes sociales.
  • Desconfiar de llamadas de números desconocidos y evitar responderlas.
  • Verificar siempre la identidad de las personas que se comuniquen por teléfono.
  • Establecer palabras clave familiares, útiles para confirmar la identidad en caso de emergencia.
  • Configurar la privacidad de redes sociales para limitar quién puede ver tus publicaciones.

Además, si se recibe una llamada sospechosa o se detecta un intento de extorsión, la SSC pide no realizar depósitos, colgar de inmediato y reportar el hecho a las autoridades. En la Ciudad de México, este tipo de incidentes se pueden denunciar al número 55 5242 5100, disponible de forma gratuita.

Prevención y alerta permanente

Las autoridades recuerdan que la extorsión telefónica es un delito grave y que la mejor herramienta para evitar ser víctima es la prevención. La difusión de información y la denuncia oportuna permiten identificar patrones y proteger a más personas.

Ante cualquier intento de “llamada cruzada” o “secuestro virtual”, lo más importante es mantener la calma, verificar la situación por otros medios y comunicarse de inmediato con la Policía Cibernética.

Con estas acciones, la SSC busca fortalecer la seguridad digital y telefónica de los habitantes de la Ciudad de México, reforzando el mensaje de que la información personal es el primer escudo contra la extorsión.

Temas Relacionados

llamada cruzadasecuestro virtualPolicía CibernéticaextorsiónCDMXmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: Los peones se quedan dormidos otra vez

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica por comentarios sobre la masculinidad y lo que considera “manipulación”

No es la primera vez que el atacante causa polémica; en meses anteriores fue sancionado por la FMF y por Chivas por comentarios sobre las mujeres

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica

Bloqueos carreteros en Guanajuato frenan producción automotriz, gobierno analiza el monto de los daños económicos

El gobierno estatal anunció apoyos a agricultores

Bloqueos carreteros en Guanajuato frenan

Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

El famoso arremetió también contra Adal Ramones y otros participantes

Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’

Día de muertos 2025: Gran desfile, conciertos y demás actividades este 1 de noviembre

Este día honramos la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo

Día de muertos 2025: Gran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco asegura armamento,

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

Marina suspenderá búsqueda activa de presunto náufrago de narcolancha atacada por EEUU

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: Los peones se quedan dormidos otra vez

Adrián Marcelo llama ‘enferma mental’ a Manola Díez y fans de La Granja VIP explotan: “¿No te mordiste la lengua?"

¡Eugenio Derbez disfrazado de Donald Trump! Así sorprendió en Halloween y desató risas en redes

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori desafía en vivo a Adal Ramones en La Granja VIP y causa doble nominación

DEPORTES

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica

‘Chicharito’ Hernández en nueva polémica por comentarios sobre la masculinidad y lo que considera “manipulación”

¿Está Canelo Álvarez? Marco Antonio Barrera revela a los tres mejores peleadores de la actualidad

El ex rival del Camarón Zepeda que está preparando a Jake Paul para su pelea contra Gervonta Davis

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Juan Manuel Márquez confiesa ante qué rival le gustaría ver pelear a Canelo Álvarez el próximo año