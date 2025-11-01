México

¡Eugenio Derbez disfrazado de Donald Trump! Así sorprendió en Halloween y desató risas en redes

El actor mexicano fue uno de los que se posicionó en contra de las redadas de ICE cuando iniciaron

(Instagram)
(Instagram)

El pasado 31 de octubre, Eugenio Derbez celebró Halloween con un toque de humor político. A través de sus redes sociales, el actor compartió imágenes de su original disfraz que simulaba que Donald Trump lo estaba cargando, una ilusión óptica que rápidamente se volvió viral por su ingenio.

El creador de La familia P. Luche publicó varios clips en Instagram mostrando el atuendo, y los usuarios no tardaron en reaccionar: “solo Derbez podía hacer algo así”, escribieron algunos, mientras otros aplaudieron su creatividad y la dosis de sátira detrás del disfraz.

El disfraz que causó risas

Aunque la intención del comediante fue celebrar la fecha con humor, cabe recordar que Derbez fue uno de los artistas mexicanos más críticos de las políticas migratorias de Donald Trump.

Este 2025, cuando el gobierno estadounidense realizó redadas del ICE en Los Ángeles contra migrantes, Derbez alzó la voz en defensa de la comunidad latina. Desde sus historias de Instagram compartió videos y denunció el uso excesivo de la fuerza.

(IG)
(IG)

No somos criminales. Somos seres humanos”, fue uno de los mensajes que replicó en sus redes. Su postura fue entonces respaldada por autoridades californianas y figuras del entretenimiento, consolidando su imagen como un defensor activo de los derechos de los migrantes.

La reflexión de Derbez sobre los disfraces de Halloween

Además de presumir su disfraz, Eugenio Derbez aprovechó el momento para lanzar una observación sobre las diferencias de género en esta celebración.

(IG)
(IG)

Aquí ando pidiendo calaverita con mi hija y noto algo curioso”, comentó en una historia de Instagram.

Los hombres cuando nos disfrazamos nos importa poco lo que nos pongamos, nos ponemos lo más ridículo, lo más chistoso, nos da igual. Pero las mujeres no, tienen que escoger su disfraz para verse guapas... algo entallado, maquillaje perfecto... ¿por qué? ¿alguien me puede explicar?”, cuestionó con humor.

