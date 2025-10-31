México

Procesan a “El Flaco”, presunto miembro del CJNG capturado con más de media tonelada de marihuana en Tabasco

Fue detenido en el municipio de Nacajuca

Por Luis Contreras

Elías “T”, un hombre identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“El Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó a la Jueza de Control los datos de prueba suficientes para que decretara la vinculación a proceso referida, prisión preventiva justificada y dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, es parte del informe de las autoridades federales.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 30 de octubre. El reporte establece que dicho sujeto fue capturado en el municipio de Nacajuca, sitio donde agentes de seguridad hallaron una camioneta con 26 paquetes de marihuana, los cuales dieron un peso de 608 kilogramos de la sustancia.

De igual manera, en el vehículo fue hallada un arma de fuego y un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, además de seis chalecos tácticos y balísticos.

| SSPC
| SSPC

En su momento, las autoridades informaron que miembros de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron al hombre en el Ejido Lomitas. En dicho lugar los uniformados le marcaron el alto al conductor de una camioneta, quien trató de huir pero al final fue interceptado por los efectivos.

Según datos difundidos por la Semar, el valor de la droga decomisada sería de 6.5 millones de pesos. Por su parte diversos reportes periodísticos indican que que El Flaco sería un integrante del CJNG.

La detención de “El Carnal” en Tabasco

| SSPC, X / @senad_paraguay
| SSPC, X / @senad_paraguay

Mientras que el 30 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el arresto de Leonardo Arturo “N”, alias El Carnal, presunto líder regional del CJNG.

Cabe destacar que dicho hombre se desempeñó como director de Seguridad Estatal de Tabasco durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena, este último quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Requena fue asegurado por las autoridades de Paraguay y posteriormente expulsado, lo que fue aprovechado por las autoridades mexicanas para traerlo al país

Omar García Harfuch, quien es titular de la SSPC, indicó que El Carnal fue asegurado el 29 de octubre y es identificado como " integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco".

