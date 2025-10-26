México

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

En el sitio había un olor a la sustancia psicotrópica

Por Luis Contreras

No fueron reportadas personas detenidas
Elementos de seguridad de Jalisco hallaron varias bolsas de basura en las que fue hallada alrededor de media tonelada de marihuana.

La información compartida por la Guardia Nacional el 26 de octubre indica que los elementos de la corporación incautaron paquetes de gran tamaño, además de costales y bolsas de basura con la sustancia en el municipio de San Marcos.

Por su parte, medios locales informaron que el peso de las bolsas y costales sería de alrededor de 500 kilogramos.

Fue en la tramo carretero El Refugio - San Marcos que los guardias nacionales identificaron varios bultos al costado de un camino de terracería, según refiere el informe de la Guardia Nacional.

Los paquetes hallados (Facebook/REDTN Jalisco)
Además, en el sitio fue detectado un olor a marihuana, razón por la que los uniformados, en conjunto con militares y efectivos de la Policía Estatal.

Al llegar a la zona inspeccionaron el sitio y hallaron un total de 52 paquetes, seis costales y cuatro bolsas de basura con la hierba verde. Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades. No fueron reportadas personas detenidas.

Por su parte, datos compartidos por medios locales indican que los policías realizaban recorridos de vigilancia en la carretera San Marcos -Amatlán de Cañas, aproximadamente en el kilometro 3+500, cuando fueron alertados sobre diversos bultos, lo que derivó en el hallazgo de los diversos paquetes con droga.

Droga flotando en Jalisco

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre las autoridades de Jalisco infirmaron sobre el aseguramiento de bolsas con marihuana que flotaban sobre un canal de agua. En dicha ocasión fueron incautados 323 kilos del psicotrópico.

Se trata de más de 300 kilogramos de la sustancia. (FB/Policía de Guadalajara)

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para quienes resulten responsables de delito contra la salud. En el sitio fueron incautados 290 envoltorios con marihuana.

En un resumen de acciones relevantes, la Policía de Guadalajara informó sobre el hallazgo de bolsas con droga.

"Elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron 27 bolsas que se encontraban flotando en el canal pluvial ubicado en Luis Covarrubias y Agustín Fernández, de la colonia 5 de Mayo, dando un peso de323 kilogramos de vegetal verde característico de la marihuana“, es parte del informe de lo ocurrido.

Mientras que a inicios de julio pasado fue informado el aseguramiento de más de una tonelada de marihuana en el municipio de Ahualulco de Mercado, se trató de más de 2 millones de dosis incautadas.

