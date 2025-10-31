México

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la tercera semana del reality

Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori se enfrentaron en una prueba de destreza por la salvación

Por Cinthia Salvador

Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori se enfrentaron en una prueba de destreza por la salvación. (Captura de pantalla TikTok)

La reciente competencia de La Granja VIP dejó a Sergio Mayer Mori como el gran protagonista de este jueves. El participante logró asegurar su permanencia en el reality al ganar la prueba de salvación semanal y así evitar la eliminación. El desafío puso a prueba la rapidez, el equilibrio y la puntería de los concursantes, que debieron completar un circuito con obstáculos físicos y precisión en tiro al blanco.

Durante la competencia, Sergio Mayer Mori completó el recorrido antes que sus compañeros, lo que le permitió obtener la inmunidad frente a la eliminación. Lis Vega y Eleazar Gómez finalizaron cerca, aunque Gómez acumuló sanciones por errores dentro de la dinámica. Manola Díez enfrentó dificultades durante la prueba y no logró posicionarse entre los primeros lugares.

La prueba de habilidad y destreza fue intensa para los competidores. (Captura de pantalla TikTok)

Con este resultado, el hijo de Sergio Mayer quedó automáticamente excluido de la lista de nominados de La Granja VIP por una semana más. Además, obtuvo el derecho a ejercer un beneficio especial identificado como “La Traición”. El cual se tarta de una facultad especial que le permitirá retirar de la nominación a uno de sus compañeros y designar personalmente a otro participante para suplir su lugar en la lista de riesgo.

Para el cierre del jueves, la lista provisional de nominados se compone por Lis Vega, Manola Díez y Eleazar Gómez. Sin embargo, la intervención directa del ganador de la salvación podría modificar completamente el destino de los concursantes, debido a que el mecanismo de “La Traición” exige a los jugadores tomar decisiones estratégicas al interior del grupo.

El programa revelará en la siguiente emisión del 31 de octubre, quién será liberado de la nominación y qué nuevo integrante enfrentará la posibilidad de abandonar La Granja VIP.

Sergio aseguró su permanencia en el reality una semana más. (Captura de pantalla TikTok)

“Sergio, esta noche puede respirar tranquilo y aliviado. Pero no por mucho tiempo. Mañana tendrás en tus manos una decisión muy importante que puede traerte aliados, pero también enemigos”, explicó Adal Ramones.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Alberto del Río “El Patrón”
  5. César Doroteo “Teo”
  6. Manola Díez
  7. Kike Mayagoitia
  8. Lis Vega
  9. Omahi
  10. Eleazar Gómez
  11. La Bea
  12. Sergio Mayer Mori
  13. Fabiola Campomanes
  14. Lola Cortés

Quiénes son los peones de la tercera semana

Esta semana los cuatro famosos que son peones, están a cargo del cuidado total de los animales y deben cumplir tareas domésticas que incluyen limpieza, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, alejados de las comodidades ofrecidas en la casa principal de la granja.

  • Omahi
  • Sergio Mayer Mori
  • Eleazar Gómez
  • Kike Mayagoitia

