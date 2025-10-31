La fortuna de Juan Gabriel: Quién heredó el imperio millonario que dejó “El divo de Juárez” y a cuánto asciende

Representación imaginativa de Juan Gabriel en un último concierto en Bellas Artes, un tributo a su vida y música inmortal. - (Imagen Ilustrativa Infobae , no real, realizada por IA)

El pasado jueves 30 de octubre se estrenó, en Netflix, la Bioserie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, una serie documental que recorre las más de cuatro décadas de trayectoria del llamado Divo de Juárez.

Esto ha hecho que su nombre vuelva a ponerse en tendencia, a casi una década de su muerte. Y es que el cantante y compositor mexicano, una de las voces más queridas de América Latina, murió en el año 2016.

Tras revivir su historia, han surgido dudas sobre la vida del cantante, entre ellas, a cuánto ascendía su fortuna y quién la heredó.

Fortuna de Juan Gabriel

A casi una década de su fallecimiento, Juan Gabriel sigue siendo una figura central no solo en la música, sino también en el ámbito económico. Conocido como “El Divo de Juárez”, el cantautor mexicano acumuló una de las fortunas más grandes de la industria musical en habla hispana, fruto de su talento, carisma y visión empresarial.

Durante su trayectoria —que comenzó en los años setenta—, Alberto Aguilera Valadez logró vender millones de discos, componer más de mil 800 canciones y levantar un imperio económico que abarcaba derechos de autor, regalías, propiedades, inversiones y obras de arte. Su éxito se tradujo no solo en fama internacional, sino también en una riqueza valuada en alrededor de 100 millones de dólares al momento de su muerte, ocurrida el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Juan Gabriel dejó una gran fortuna. (Netflix)

Entre sus bienes figuraban más de 150 propiedades en México y Estados Unidos, incluyendo su mansión en Ciudad Juárez, joyas, automóviles de lujo, obras de arte y objetos personales de colección. Además, mantenía cuentas bancarias e inversiones privadas cuyo monto total nunca se reveló al público.

Pese a su ausencia física, la fortuna de Juan Gabriel continúa creciendo. Su catálogo musical genera regalías constantes a través de plataformas de streaming, reediciones discográficas y documentales sobre su vida y obra. Cada año, el nombre del Divo sigue siendo sinónimo de rentabilidad.

El heredero del legado: Iván Aguilera

El heredero legal y albacea universal de Juan Gabriel es Iván Aguilera, su hijo adoptivo, a quien el cantante designó en su testamento como responsable absoluto de todos sus bienes y derechos. Iván ha sido quien mantiene viva la memoria del artista, administrando su imagen, las producciones póstumas y las licencias comerciales asociadas a su figura.

Sin embargo, su papel como único heredero no ha estado exento de controversias. Diversas personas que aseguraron ser hijos biológicos del intérprete de Querida y Hasta que te conocí iniciaron demandas judiciales para reclamar parte del patrimonio, aunque ninguna prosperó legalmente.

A lo largo de los años, se han difundido versiones sobre otros hijos y familiares cercanos con vínculos afectivos con el artista, pero el testamento es claro: Iván Aguilera es el único beneficiario oficial del legado del Divo de Juárez.

El documental Debo, puedo y quiero entra en los archivos privados del cantante, permitiendo comprender a la persona que vivió detrás de la figura que marcó generaciones en México y el mundo - crédito Netflix

Un imperio que sigue vivo

Hoy, casi diez años después de su partida, el legado de Juan Gabriel sigue generando ingresos millonarios. Su música continúa sonando en todo el mundo, y su imagen se mantiene como un símbolo de la cultura mexicana. Iván Aguilera ha encabezado proyectos póstumos, homenajes y producciones documentales, asegurando que la voz del Divo nunca deje de escucharse.

“El Divo de Juárez no murió, solo cambió de escenario”, decía uno de sus seguidores. Lo cierto es que su imperio económico y artístico sigue más vigente que nunca, y su hijo Iván Aguilera es quien lleva ahora la batuta del vasto legado que el cantante construyó a lo largo de su vida.