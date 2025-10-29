Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel en una fiesta en la que casi muere

El famoso cantante habría sido contratado por el Cártel de Cali en los años 80. (Foto: Twitter/@soyjuangabriel)

El lanzamiento de una nueva serie de Netflix ha puesto a Juan Gabriel nuevamente en el centro de la conversación pública. El documental “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, que llega a la plataforma el 30 de octubre con cuatro capítulos, profundiza en la vida y el legado del Divo de Juárez a través de material inédito, testimonios y archivos que revelan tanto las luces como las sombras de su trayectoria. En paralelo, la Ciudad de México prepara un homenaje masivo con la proyección de su icónico concierto en Bellas Artes, prueba de la vigencia inquebrantable del ídolo popular.

Por ello es que su nombre ha traído a la memoria colectiva otras anécdotas que rodean su leyenda. Entre estas historias está aquella en la que el cantante corrió peligro al asistir a una fiesta privada organizada por narcos colombianos.

Una fiesta privada marcada por la tensión

La historia, narrada de primera mano por Fernando Rodríguez Mondragón en su libro “El hijo del ajedrecista” y en una entrevista que dio a El Universal en el 2008, revela con crudeza el ambiente que se vivía en las fiestas privadas del Cártel de Cali.

Según su testimonio, los grandes capos acostumbraban rodearse de celebridades para celebrar momentos familiares y reforzar su imagen de poder.

Aquella noche, Juan Gabriel fue contratado —sin conocer quién pagaba realmente su show— para cantar ante un selecto grupo de líderes del narcotráfico y sus familias. Todo transcurría dentro de la normalidad hasta que, hacia el final de su espectáculo, José “Chepe” Santacruz le sugirió al cantante jugarle una broma a Gilberto Rodríguez Orejuela, el anfitrión de la fiesta.

Juan Gabriel, acostumbrado a interactuar con públicos diversos, optó por demostrar cercanía y, al concluir su actuación más emotiva, se dirigió al capo, le puso una mano en el hombro y le dio un beso en la mejilla. El gesto —que en escenarios habituales arrancaba sonrisas— aquí soltó la furia del líder narco.

Rodríguez Orejuela reaccionó de inmediato, presionando a los presentes y elevando la tensión en el salón. Solo la rápida intervención de otros capos, incluyendo al propio Chepe Santacruz, evitó que la situación se agravara.

“En 20 minutos él ya estaba viajando de regreso”, escribió Fernando Rodríguez Mondragón sobre la evacuación urgente de Juan Gabriel, llevado al aeropuerto para abandonar Colombia esa misma noche.

Según el testimonio, el incidente se resolvió rápidamente y el capo no mantuvo resentimiento hacia el cantante mexicano, comprendiendo que el beso no fue un acto premeditado ni dirigido a él de manera personal, sobre todo considerando que el artista no sabía con quién trataba realmente.

Aunque existen versiones similares en torno a un acto similar con Pablo Escobar —incluyendo apuestas y cantidades millonarias como reto para besar al capo—, que fue narrado por la periodista Anabel Hernández, el episodio vivido por Juan Gabriel en la fiesta del Cártel de Cali está documentado de manera directa en testimonios del propio hijo de Rodríguez Orejuela.

¿Cuánto le pagaron?

La logística para llevar a celebridades mexicanas a estos eventos, según contó el hijo del capo colombiano, estaba a cargo de intermediarios como Larry Landa, un empresario que representaba a varios cantantes en aquel país y facilitaba acuerdos con promotores locales.

De acuerdo con testimonios de la época, fue a través de estos tratos indirectos que tantos artistas participaron en celebraciones organizadas por estructuras criminales, quedando al margen del conocimiento pleno sobre el origen del dinero y la identidad de los anfitriones.

El caso del elenco principal de “El Chavo del 8” arroja un ejemplo similar. En 1986, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Edgar Vivar fueron convocados para la primera comunión de la hija de José “Chepe” Santa Cruz, uno de los jefes del Cártel de Cali. La negociación fue gestionada por Horacio Gómez Bolaños, hermano de Roberto Gómez Bolaños, quien fungía como representante del grupo.

“Nos contrataron por medio de terceros, y la contratación la hizo nuestro representante”, explicó De las Nieves en una entrevista, enfatizando que el elenco no supo quién estaba detrás hasta años después.

Fernando Rodríguez Mondragón dijo a El Universal que el elenco de El Chavo del 8 recibió 220 mil dólares como pago total por ese evento, suma considerable para la época.

En contraste, Juan Gabriel recibió 500 mil dólares por su actuación, una suma que en ese entonces equivalía a unos 461 millones de viejos pesos mexicanos (aproximadamente 5 millones de pesos actuales).