México

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel en una fiesta en la que casi muere

Según el testimonio del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, El Ajedrecista, el Divo de Juárez asistió en los años 80 a una fiesta organizada por el grupo criminal

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
El famoso cantante habría
El famoso cantante habría sido contratado por el Cártel de Cali en los años 80. (Foto: Twitter/@soyjuangabriel)

El lanzamiento de una nueva serie de Netflix ha puesto a Juan Gabriel nuevamente en el centro de la conversación pública. El documental “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero”, que llega a la plataforma el 30 de octubre con cuatro capítulos, profundiza en la vida y el legado del Divo de Juárez a través de material inédito, testimonios y archivos que revelan tanto las luces como las sombras de su trayectoria. En paralelo, la Ciudad de México prepara un homenaje masivo con la proyección de su icónico concierto en Bellas Artes, prueba de la vigencia inquebrantable del ídolo popular.

Por ello es que su nombre ha traído a la memoria colectiva otras anécdotas que rodean su leyenda. Entre estas historias está aquella en la que el cantante corrió peligro al asistir a una fiesta privada organizada por narcos colombianos.

Una fiesta privada marcada por la tensión

(Foto: Amazon)
(Foto: Amazon)

La historia, narrada de primera mano por Fernando Rodríguez Mondragón en su libro “El hijo del ajedrecista” y en una entrevista que dio a El Universal en el 2008, revela con crudeza el ambiente que se vivía en las fiestas privadas del Cártel de Cali.

Según su testimonio, los grandes capos acostumbraban rodearse de celebridades para celebrar momentos familiares y reforzar su imagen de poder.

Aquella noche, Juan Gabriel fue contratado —sin conocer quién pagaba realmente su show— para cantar ante un selecto grupo de líderes del narcotráfico y sus familias. Todo transcurría dentro de la normalidad hasta que, hacia el final de su espectáculo, José “Chepe” Santacruz le sugirió al cantante jugarle una broma a Gilberto Rodríguez Orejuela, el anfitrión de la fiesta.

Juan Gabriel, acostumbrado a interactuar con públicos diversos, optó por demostrar cercanía y, al concluir su actuación más emotiva, se dirigió al capo, le puso una mano en el hombro y le dio un beso en la mejilla. El gesto —que en escenarios habituales arrancaba sonrisas— aquí soltó la furia del líder narco.

Rodríguez Orejuela reaccionó de inmediato, presionando a los presentes y elevando la tensión en el salón. Solo la rápida intervención de otros capos, incluyendo al propio Chepe Santacruz, evitó que la situación se agravara.

El día que Gilberto Rodríguez
El día que Gilberto Rodríguez Orejuela casi asesina a Juan Gabriel por darle un beso. (Infobae)

“En 20 minutos él ya estaba viajando de regreso”, escribió Fernando Rodríguez Mondragón sobre la evacuación urgente de Juan Gabriel, llevado al aeropuerto para abandonar Colombia esa misma noche.

Según el testimonio, el incidente se resolvió rápidamente y el capo no mantuvo resentimiento hacia el cantante mexicano, comprendiendo que el beso no fue un acto premeditado ni dirigido a él de manera personal, sobre todo considerando que el artista no sabía con quién trataba realmente.

Aunque existen versiones similares en torno a un acto similar con Pablo Escobar —incluyendo apuestas y cantidades millonarias como reto para besar al capo—, que fue narrado por la periodista Anabel Hernández, el episodio vivido por Juan Gabriel en la fiesta del Cártel de Cali está documentado de manera directa en testimonios del propio hijo de Rodríguez Orejuela.

¿Cuánto le pagaron?

La logística para llevar a celebridades mexicanas a estos eventos, según contó el hijo del capo colombiano, estaba a cargo de intermediarios como Larry Landa, un empresario que representaba a varios cantantes en aquel país y facilitaba acuerdos con promotores locales.

A casi diez años de
A casi diez años de la muerte del compositor, el documental dirigido por María José Cuevas accede a imágenes y audios jamás vistos, exponiendo la verdad íntima del hombre cuya música rompió prejuicios y fronteras - crédito Netflix

De acuerdo con testimonios de la época, fue a través de estos tratos indirectos que tantos artistas participaron en celebraciones organizadas por estructuras criminales, quedando al margen del conocimiento pleno sobre el origen del dinero y la identidad de los anfitriones.

El caso del elenco principal de “El Chavo del 8” arroja un ejemplo similar. En 1986, María Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre y Edgar Vivar fueron convocados para la primera comunión de la hija de José “Chepe” Santa Cruz, uno de los jefes del Cártel de Cali. La negociación fue gestionada por Horacio Gómez Bolaños, hermano de Roberto Gómez Bolaños, quien fungía como representante del grupo.

“Nos contrataron por medio de terceros, y la contratación la hizo nuestro representante”, explicó De las Nieves en una entrevista, enfatizando que el elenco no supo quién estaba detrás hasta años después.

Fernando Rodríguez Mondragón dijo a El Universal que el elenco de El Chavo del 8 recibió 220 mil dólares como pago total por ese evento, suma considerable para la época.

En contraste, Juan Gabriel recibió 500 mil dólares por su actuación, una suma que en ese entonces equivalía a unos 461 millones de viejos pesos mexicanos (aproximadamente 5 millones de pesos actuales).

Temas Relacionados

Juan GabrielCártel de CaliNarco en Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 29 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 29 de octubre

¿Cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso de manera segura?

Combinar la actividad física con buen descanso y una dieta equilibrada es esencial para mantener y mejorar el estado de salud

¿Cuál es el mejor ejercicio

Manola Díez estalla tras discusión con La Bea por el café en La Granja VIP: “No voy a comer migajas de lo que les sobran”

La actriz rechazó lo que le ofrecieron sus compañeros y se fue a dormir sin cenar

Manola Díez estalla tras discusión

CFE controla incendio en Coatzacoalcos: 64% de usuarios afectados ya cuenta con servicio eléctrico

La Comisión tuvo que suspender el servicio tras una fuerte explosión que provocó el inicio de las llamas

CFE controla incendio en Coatzacoalcos:

Temblor en Jalisco hoy: se registra sismo en Cihuatlán

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Jalisco hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional asegura presunta droga

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

ENTRETENIMIENTO

Manola Díez estalla tras discusión

Manola Díez estalla tras discusión con La Bea por el café en La Granja VIP: “No voy a comer migajas de lo que les sobran”

Lis Vega habla de su nominación y la polémica con Sandra Itzel en La Granja VIP

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva