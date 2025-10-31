México

Esta es la batalla que dirigió Miguel Hidalgo con 70 mil insurgentes contra 5 mil realistas

El enfrentamiento de 1810 marcó un antes y un después en la lucha insurgente, con un ejército numeroso pero inexperto y una retirada inesperada

Por Joshua Espinosa

Guardar
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Mariano Jiménez lideraron un ejército insurgente de más de 70 mil hombres en su avance hacia la capital virreinal. (Imagen: Infobae México)

La Batalla del Monte de las Cruces, ocurrida el 30 de octubre de 1810, representa uno de los momentos de mayor tensión y posibilidades en la ruta de la Independencia de la Nueva España. El Archivo General de la Nación reconstruye la narrativa de los días previos y posteriores a esta confrontación que marcó el avance y eventual repliegue de los insurgentes liderados por Miguel Hidalgo y Costilla, quienes tras su triunfo quedaron a las puertas de la Ciudad de México.

En los días que antecedieron a la batalla, las fuerzas insurgentes pasaron por Toluca el 28 de octubre. La población local percibió con asombro la disciplina y orden que mantenían los hombres comandados por Miguel Hidalgo. El avance hacia la capital continuó, acompañado por Ignacio Allende y Mariano Jiménez, quienes confiaban en sumar apoyo desde el interior de la ciudad. Para entonces, el ejército independentistas superaba los 70 mil integrantes.

El choque tuvo lugar en las faldas del Monte de las Cruces, donde el jefe realista Torcuato Trujillo organizaba la defensa ante el inminente ataque con menos de 5 mil soldados. La superioridad numérica insurgente no aseguró un camino fácil: a pesar de su número, muchos eran inexpertos y mal equipados.

A pesar de la superioridad
A pesar de la superioridad numérica, el ejército insurgente carecía de experiencia y equipamiento adecuado para asegurar una victoria definitiva. Crédito: Wkimedia Commons

Al inicio del enfrentamiento, una lluvia de cornetas y gritos llenó el campo mientras la batalla se intensificaba. El saldo fue sangriento: tanto insurgentes como realistas sufrieron bajas superiores a los dos mil muertos en cada bando.

Tras el enfrentamiento, los insurgentes quedaron con el camino libre hacia la capital del virreinato. Sin embargo, a pesar de haber derrotado a los realistas, decidieron no atacar la Ciudad de México.

Esta decisión generó confusión e incertidumbre tanto en las filas insurgentes como en la población capitalina. El ejército permaneció inactivo durante dos días en el campo de batalla, esperando señales o noticias de simpatizantes dentro de la ciudad.

La decisión de no atacar
La decisión de no atacar la Ciudad de México tras la batalla generó confusión e incertidumbre entre los insurgentes y la población capitalina. Crédito: Wkimedia Commons

El motivo detrás de la retirada ha sido objeto de debate y análisis. Algunos testimonios mencionados por el Archivo General de la Nación recogen varias hipótesis: desde la falta de planificación concreta y el temor al desorden que una ocupación armada de la ciudad podría generar, hasta la escasa comunicación con potenciales aliados capitalinos y el temor a perder disciplina y control. Factores como el desgaste del ejército y la falta de municiones también influyeron de manera decisiva en la determinación de Hidalgo de replegarse.

Junto a estos elementos logísticos, Hidalgo se percató del estado anímico y físico de su tropa: gran parte de sus seguidores, especialmente los menos experimentados, mostraban signos de desmoralización y agotamiento. La falta de apoyo dentro de la capital y la incertidumbre ante la respuesta realista terminaron por inclinar la balanza hacia la retirada.

El repliegue se realizó hacia Toluca, mientras en la Ciudad de México las autoridades aprovecharon el desconcierto para proclamar una victoria propia y restablecer cierto orden tras días de zozobra.

Temas Relacionados

Batalla del Monte de las Cruces Miguel Hidalgo y Costilla Independencia InsurgentesIndependencia de MéxicoHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Paseo largo o varias caminatas breves lo que tu cuerpo prefiere sin que lo sepas

Estudios recientes comparan efectos en metabolismo, circulación, energía y rutina diaria revelan cuál opción aporta más beneficios sostenibles

Paseo largo o varias caminatas

Fans en México reaccionan en redes tras revelación de póster oficial y avances de ‘Scream 7’

Neve Campbell y Courteney Cox regresan a sus papeles de Sidney Prescott y Gale Weathers, respectivamente

Fans en México reaccionan en

Mauricio Castillo revela que desde ‘Otro Rollo’ Manola Díez tenía carácter explosivo: “La hacíamos a un ladito”

La participación de la actriz en el reality ha generado controversia, pero para Mauricio Castillo, su actitud no es ninguna novedad y asegura que siempre ha sido así, incluso desde sus días en ‘Otro rollo’

Mauricio Castillo revela que desde

Senadora Cynthia López Castro critica a Rojo de la Vega por operativo contra comerciantes en la Cuauhtémoc

La servidora catalogó a la alcaldesa como “falsa feminista” argumentando que le quitaba trabajo a las mujeres de la demarcación

Senadora Cynthia López Castro critica

Cómo usar bolsas de té de manzanilla para desinflamar el contorno de los ojos

Sus propiedades antiinflamatorias son ideales para este propósito

Cómo usar bolsas de té
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro detenidos y más de

Cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga aseguradas durante cateo en la alcaldía Tlalpan, CDMX

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Fiscalía de Sinaloa halla restos humanos en fosa clandestina en San Pedro

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Fans en México reaccionan en

Fans en México reaccionan en redes tras revelación de póster oficial y avances de ‘Scream 7’

Mauricio Castillo revela que desde ‘Otro Rollo’ Manola Díez tenía carácter explosivo: “La hacíamos a un ladito”

Juan Gabriel fue abusado a los 13 años por un sacerdote, revela su nuevo documental

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: se llevará a cabo el duelo por la salvacación

Manola Díez entra en llanto en La Granja VIP al revelar que sus siete hermanos dejaron de hablarle “por ser pobre”

DEPORTES

La ex figura de Chivas

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?