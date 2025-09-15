México

Ni Fernando VII ni “Viva México”, esto fue lo que dijo Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores, según testigos

Hay diversas versiones sobre el discurso del Padre de la Patria al iniciar la Independencia

Por Joshua Espinosa

Guardar
Miguel Hidalgo decidió ponerse a
Miguel Hidalgo decidió ponerse a la cabeza de la sublevación luego de que la conspiración fuera descubierta. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El 16 de septiembre es una fecha de mucha importancia y de gran simbolismo para México. Las autoridades han hecho un gran culto a ese día en honor al inicio de la Independencia nacional, época cuyo principio es establecido con la arenga que dio el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla.

Como es costumbre en este tipo de eventos de gran trascendencia para los países, hay muchos mitos y cuestionamientos sobre esos 11 años de lucha insurgente, sobre los móviles de sus líderes y, específicamente, sobre las palabras que el cura convertido en caudillo pronunció aquella madrugada en el atrio de la parroquia de Dolores, Guanajuato. Algunas versiones del Grito mencionan una referencia a Fernando VII, rey de España derrocado por Napoleón Bonaparte.

La noche del 15 de septiembre de 1810 la conspiración planeada por Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama y otros más fue descubierta. Los tres estaban dudosos sobre el proceder que debían tomar, entonces el cura se levantó e instó a iniciar la lucha por la independencia en ese momento.

En el Grito de Dolores,
En el Grito de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla dijo: "¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos!". (Foto: Wiki Commons)

Entonces, de acuerdo con el libro “Hidalgo: maestro, párroco e insurgente” de Carlos Herrejón Peredo, cuando se juntó una pequeña multitud afuera de la casa de Miguel Hidalgo, el cura de 57 años dio una pequeña arenga donde dijo: “¡Viva nuestra señora de Guadalupe! ¡Viva la Independencia!“. La multitud respondió con vivas e, incluso, algunos agregaron “¡Y muran los gachupines!“, que era una forma de llamar a los españoles nacidos en España.

Después, el propio Miguel Hidalgo dirigió a esa multitud de aproximadamente 15 personas y los llevó a la cárcel, donde liberó a los reos y tomaron por asalto el cuartel por espadas, en el proceso las filas del naciente ejército insurgente fueron aumentando.

El campanero de Dolores, “El Cojo” Galván, tocó las campanas de la iglesia, eso era habitual, pues ese 16 de septiembre fue domingo. De acuerdo con el autor es muy probable que la misa de ese día no se hubiera pospuesto porque uno de los móviles del levantamiento era la defensa de la religión católica y porque la población era sumamente creyente y asistían a la celebración de la eucaristía de manera frecuente.

Antes del pronunciamiento en Dolores,
Antes del pronunciamiento en Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla dio una pequeña arenga donde declaró: "¡Viva la Independencia!" (Imagen: Infobae México)

Luego de la misa, el cura Miguel Hidalgo dijo a las seis de la mañana en el atrio de la parroquia de Dolores: “¡Hijos míos! ¡Únanse conmigo! ¡ Ayúdenme a defender la patria! Los gachupines quieren entregarla a los impíos franceses. ¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! Al que me siga a caballo le daré un peso; y a los de pie, un tostón."

El autor retomó esta versión del testimonio de Juan Aldama, insurgente que fue uno de los que tuvieron la oportunidad de ver el pronunciamiento de Miguel Hidalgo y participó en el inicio de una lucha larga y compleja que concluyó con la Independencia de México con España.

Temas Relacionados

Miguel Hidalgo y CostillaHidalgoIndependencia de MéxicoGrito de DoloresInsurgentesGrito de IndependenciaHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: barbería ‘Abelito’ vuelve a abrir

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cinco cosas que no sabías sobre el águila real, el símbolo nacional de México

Desde la fundación de Tenochtitlán hasta su papel en la biodiversidad actual, el águila real guarda secretos fascinantes. Aquí te contamos cinco cosas que no sabías sobre esta imponente rapaz

Cinco cosas que no sabías

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: siguen trabajos de desazolve en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Las cervezas mexicanas con alto nivel de azúcar que Profeco no recomienda comprar

Algunas marcas fueron calificadas como una mala opción para consumir de manera regular

Las cervezas mexicanas con alto

¿Por qué deberías agregarle una cucharada de azúcar a tu shampoo?

Este método se ha popularizado por los beneficios que tiene para tener una buena limpieza

¿Por qué deberías agregarle una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades investigan presunto concierto de

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el grado de

Cuál es el grado de estudios de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: barbería ‘Abelito’ vuelve a abrir

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

DEPORTES

Así reaccionó Julio César Chávez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos