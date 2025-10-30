México

Receta de espagueti verde con espinaca para preparar una pasta saludable fácil y rápido

Añadir verduras a la versión tradicional aporta valiosos nutrientes

Por Abigail Gómez

Esta pasta es ideal para
Esta pasta es ideal para crear una versión más saludable de la pasta tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la pasta es uno de los platillos favoritos de muchas personas al rededor del mundo; sin embargo, la pasta es un alimento que debe consumirse con moderación debido a que en ciertas preparaciones puede aportar exceso de calorías y grasas saturadas.

Es por eso que muchos especialistas en nutrición han sugerido la incorporación de verduras en su preparación, con lo cual se pueden añadir importantes nutrientes que eleven el perfil nutricional el platillo y eviten incrementar las calorías de la pasta.

Y uno de los ingredientes que más suelen recomendar añadir al preparar la pasta es la espinaca, debido a que aporta fibra, la cual puede contrarrestar los efectos de la pasta en el organismo.

Es por eso que te decimos cuáles son los beneficios de añadir espinaca a tu espagueti y una receta para hacerlo de manera saludable.

Existen formas de preparar la
Existen formas de preparar la pasta que pueden hacer que su consumo sea más saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de añadir espinaca al espagueti

Como mencionamos, además de incrementar en gran medida su sabor, añadir espinaca al espagueti aporta varios beneficios nutricionales y de salud, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Incrementa el contenido de fibra, lo que favorece la digestión y contribuye a la sensación de saciedad.
  • Aporta vitaminas como A, C, K y ácido fólico, importantes para la función inmunológica, la salud ocular, la coagulación sanguínea y el metabolismo celular.
  • Suma minerales esenciales, como hierro, magnesio y potasio, que apoyan la producción de energía, la función muscular y la salud cardiovascular.
  • Proporciona antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular causado por radicales libres.
  • Es baja en calorías y no altera significativamente el aporte energético del plato.
  • Mejora el valor nutritivo de la comida sin modificar de manera importante el sabor, integrándose fácilmente con la pasta y la salsa.
La inclusión de la espinaca
La inclusión de la espinaca en la pasta aporta fibra que favorece la digestión del platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de espagueti verde con espinaca fácil y saludable

Ingredientes:

  • 200 g de espagueti integral o regular
  • 2 tazas de espinaca fresca lavada
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 taza de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar
  • 2 cucharadas de queso crema bajo en grasa (opcional)
  • 1/4 de taza de queso parmesano rallado
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Cocina el espagueti según las instrucciones del paquete. Reserva una taza del agua de cocción y escurre la pasta.
  2. En una sartén, calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo picado un minuto, sin dejar que se queme.
  3. Agrega la espinaca y cocina hasta que se marchite.
  4. Licúa la espinaca salteada con el ajo, la leche y el queso crema hasta obtener una salsa homogénea. Ajusta de sal y pimienta.
  5. Vierte la salsa a la sartén, calienta a fuego bajo y añade el espagueti cocido. Integra bien, agrega un poco del agua de cocción si es necesario para lograr una consistencia cremosa.
  6. Sirve caliente y espolvorea queso parmesano por encima.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Puedes añadir trozos de pollo, champiñones o calabaza para complementar la receta y aportar más proteína o fibra y con esto disfrutar de una versión más saludable de este gran platillo.

