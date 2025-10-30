México

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La controversia entre la vedette y la pareja conformada por el productor y la joven actriz escala tras la advertencia legal

Por Jazmín González

Niurka Marcos enfrenta la posibilidad
Niurka Marcos enfrenta la posibilidad de una demanda millonaria tras sus declaraciones sobre su ex pareja y su esposa. (YouTube / Instagram)

La posibilidad de que Niurka Marcos enfrente una demanda millonaria ha cobrado fuerza tras las recientes declaraciones de la abogada de Juan Osorio y su esposa Eva Daniela.

Daniela Lucio Espino, abogada del reciente matrimonio, confirmó en el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside la existencia de una advertencia legal que prohíbe a la actriz referirse públicamente a la pareja.

De acuerdo con la representante legal, la advertencia, que Niurka calificó como una “amenaza legal”, fue notificada después de su salida de La casa de los famosos All-star y podría derivar en acciones judiciales por “daño moral” y “difamación”

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

¿Por qué Niurka podría ser demanda por su ex pareja?

La abogada detalló que tanto el productor musical como su esposa han solicitado medidas de protección ante lo que consideran una campaña de difamación por parte de la actriz.

“Sí hay una medida de protección. Incluso, en el caso de Eva Daniela y también incluso del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella (Niurka), al hacer las declaraciones, está violentando y afectando. Sí, jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que existen pruebas documentadas de las declaraciones de Niurka que, a su juicio, constituyen el delito de daño moral, el cual podría ser cuantificado en 20 millones de pesos.

“Va en una materia civil, respecto al daño moral, específicamente, que se puede cuantificar en 20 millones de pesos. Otra en materia penal por la violencia de género. Por eso se le mandó la carta de advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando todas las declaraciones y ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa. Se puede proceder para que se le sancione con una multa”, afirmó

Aseguran que Niurka Marcos se
Aseguran que Niurka Marcos se ha burlado de las advertencias legales. Credito: cuartoscuro

Niurka asegura ser feliz pese a posible demanda en su contra

Niurka Marcos ha manifestado públicamente su inconformidad con la advertencia legal, aunque reconoció haber ofrecido disculpas a la abogada de su ex pareja.

“No tengo ningún tipo de pesar en mi vida y soy una mujer muy feliz, estable, he criado grandes hijos, estoy muy enamorada y no lo necesito, le respondí literalmente: ‘Licenciada, ok’”, declaró previamente.

Cabe recordaer que la relación entre Juan Osorio y Niurka Marcos se remonta a los años 90, cuando se conocieron durante las grabaciones de Vivo por Elena. Contrajeron matrimonio en 1998 y, en 2002, nació su hijo Emilio Osorio, quien actualmente desarrolla una carrera como actor y cantante.

Junior H desafía prohibición de

México exenta a la FIFA

Pastel de plátano en sartén,

Los productores de maíz siguen

Vinculan a proceso a los
