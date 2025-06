Juan Osorio hizo una advertencia a Niurka Marcos tras su participación en La Casa de los Famosos All-Stars

Niurka mencionó el nombre de Juan Osorio en La Casa de los Famosos All-Stars. Foto: Cuartoscuro

Niurka Marcos terminó su participación en La Casa de los Famosos All-Stars después de semanas de compartir vivencias junto al resto de los habitantes.

Debido a la convivencia diaria entre los famosos, la vedette cubana se sinceró sobre un episodio de su vida y mencionó a Juan Osorio, papá de su hijo Emilio Osorio, situación que aparentemente no le pareció al productor de telenovelas.

Durante el estreno del podcast "La casa de la fama" de Jimena Gállego, conductora del reality show, Niurka realizó varias confesiones de su vida personal y su carrera artística, pero uno de los detalles que más llamó la atención fue la supuesta advertencia que recibió de su expareja.

¿Cuál es la advertencia que Juan Osorio hizo a Niurka Marcos?

De acuerdo con la actriz de melodramas como "Fuego en la sangre”, “La fea más bella” y “Velo de novia”, al concluir su participación en el reality show de Telemundo recibió una llamada por parte de la abogada de su expareja.

“Te tengo una primicia que te llevas tú en esta entrevista: no puedo mencionar el nombre del señor (Juan Osorio)”, confesó.

Posteriormente, explicó lo que sucedió dentro de la casa y ocasionó que el productor de telenovelas le advirtiera sobre un proceso legal.

“Como yo hice un comentario en ‘La casa de los famosos’ en esta temporada de una vivencia mía personal, entonces me escribió su abogada que no podía mencionar más su nombre, que si no iban a proceder legalmente”, señaló.

Para la bailarina de 57 años es una medida absurda, pues considera que ella puede hablar de sus vivencias personales sin importar “a quien sea que involucren”.

¿Niurka acepta la petición de Juan Osorio?

Tras recibir la llamada, Marcos confesó que su respuesta fue positiva, pues se considera una “mujer muy feliz y realizada, estable”.

“Le respondí literalmente a la licenciada: ‘Ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más el nombre del señor, de antemano una disculpa’“, recordó.

Asimismo, enfatizó en que debe ser congruente con sus palabras y sus acciones, pues no pretende ser una persona mustia o hipócrita: “Yo cuento la verdad y la verdad es que el señor me amenazó”, sentenció.

Sin embargo, aclaró por la llamada de la abogada no dejará de compartir sus experiencias, solo no mencionará más el nombre de Juan Osorio.

“Puedo hablar de mis dolores, de mis adversidades, de mis vivencias y nadie puede prohibirme eso”, concluyó.