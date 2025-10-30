Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

Foto: FGE Veracruz

Jaime Pascual Hernández Toral, conocido influencer por realizar videos en compañía de una mujer conocida como “Doña Lety” en Veracruz, es buscado por su probable participación en el delito de trata de personas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz lanzó una ficha de recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione información que posibilite su captura.

En redes sociales el sujeto se hizo popular durante la pandemia por Covid-19, ya que se grababa en compañía de “Doña Lety”, mujer identificada como Leticia Hillman Gómez, de acuerdo con medios locales.

Al dedicarse a documentar la vida de personas en situaciones vulnerables, Jaime Toral compartió la historia de Doña Lety en sus redes sociales, asegurando que tenía un problema de salud que le impedía caminar y que no contaba con recursos económicos suficientes para mantenerse.

La mujer se caracterizaba por aparecer en varios videos de mal humor, incluso arrastrándose en el suelo, y con el tiempo el contenido adquirió popularidad. Al ser ampliamente difundidos y compartidos, la mujer comenzó a recibir apoyo económico por parte de los usuarios.

El rescate de Doña Lety

El contenido se dio a conocer a través de las cuentas de Hernández Toral, quien mostraba la ayuda que le ofrecía y las exigencias de la mujer por recibir un refresco de Coca-Cola.

En septiembre de 2024, Doña Lety de 62 años de edad, salió de su domicilio en Tantoyuca, Veracruz, afirmando que había permanecido secuestrada durante un año.

Luego de resguardarse con un vecino, elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron a su auxilio para que recibiera atención médica.

De acuerdo con medios locales, la mujer acusó a un hombre de apellido Toral como su presunto secuestrador.

Por su parte, Jaime Hernández Toral negó las acusaciones en su contra y defendió que su trabajo se enfocaba en ayudar a personas en situaciones económicas difíciles. Además de que rechazó que la mujer estuviera secuestrada.

“Si tuviera a Doña Lety en contra de su voluntad no haría en vivos ante todos ustedes ella fue tratada como una más de la familia“, escribió en redes sociales.

En ese año, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reveló que el influencer también era investigado por la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos, de 18 años de edad.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, la joven había sido vista por última vez en Tantoyuca el 4 de febrero de 2024 en el municipio de Tantoyuca.

Además, el exgobernador confirmó que el influencer se provechaba de Doña Lety para realizar videos que compartía en redes sociales.