Quién es Doña Lety, la mujer viral de TikTok a quien le inventaron rumores de muerte

Doña Lety vive en una zona rural y se ha convertido en la protagonista de miles de memes virales, su nombre real es Leticia Gómez y si bien no es creadora de contenido, se ha dado a conocer en TikTok gracias a las entrevistas de Jaime Toral.

Recientemente circularon rumores sobre su muerte y mucha gente se preocupó, pues se trata de una mujer que se ha ganado tanto el cariño como las críticas de la gente en internet, para la tranquilidad de sus seguidores, el youtuber que la viralizó ya aclaró que está viva.

Los videos de Doña Lety comenzaron a viralizarse hace dos años, en su momento causó gracia y hasta indignación que criticara todos los regalos que llevaba el youtuber Jaime Toral, rechazó todo tipo de fruta porque no tenía cuchillo para partirla. Muy pronto fue evidente que la mujer viral sólo se emociona cuando le compran Coca-Cola.

Doña Lety tiene algunas enfermedades crónicas pero nunca ha especificado cuáles, sólo se sabe que tiene dificultad de movimiento y debilidad física, al punto en que en ocasiones le cuesta trabajo caminar o se le duermen las manos.

Sin embargo, la forma en que Doña Lety se expresa ha causado la sospecha de que finge algunas dolencias, pues en algunos videos apareció arrastrándose en pequeños montes de tierra mientras gritaba de dolor y luego podía caminar sin ningún problema.

“Antes yo me levantaba, me ponía a barrer, lavaba los trastes, ahora no puedo, me da mucha flojera y no sé porque me pasa esto” es una frase de Doña Lety que se viralizó en TikTok, pues dijo que sentía pereza y no dolor imposibilitante.

Algunas personas la han etiquetado como exagerada o incluso han asegurado que sus enfermedades no son tan graves, por otra parte, hay quienes la defienden porque existen ciertos padecimientos que no se manifiestan de forma permanente. Otras frases que usa son “Me siento muy dormida”.

A pesar del rechazo, el youtuber Javier Toral volvió varias veces con Doña Lety para seguirle ofreciendo ayuda y regalarle su refresco favorito, la mayor parte del tiempo la mujer viral se deja grabar riendo o haciendo bromas, incluso devolviendo con cierto desdén la comida saludable que le daban.

Hay quienes especulan que sólo las primeras muestras de rechazo fueron ciertas, pero después el youtuber habló con Doña Lety para crear contenido único donde pareciera enojada y generar ganancias.

La verdad sobre la muerte de Doña Lety

Al no tener un perfil propio en redes sociales, es difícil rastrear la verdadera situación de Doña Lety, el único que tiene contacto con ella es el youtuber que la lanzó a internet inicialmente y desde su cuenta de Facebook escribió:

Varias personas comenzaron a enviar condolencias a su familia pues rápidamente se hizo viral la publicación.

“Manzanas muy exquisitas y los que preguntan por Doña Lety, que si no les estorba por ahí una coquita de 2 litros es que se siente muy dormida, no se dejen engañar tan fácil. Saludos”, dando a entender que goza de buena salud y sólo se trataba de otro rumor.

Cabe señalar que esta no es la primera vez en que circula información sobre el supuesto deceso de Doña Lety, ya había ocurrido lo mismo a finales de 2023.

En esta ocasión circularon por redes sociales imágenes de Doña Lety editadas con un cielo de fondo además de un moño negro, una imagen característica para darle el último adiós a personas fallecidas.