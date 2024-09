Así rescató la Guardia Nacional a Doña Lety, la estrella de TikTok que estaba secuestrada

Doña Lety fue rescatada en Tantoyuca (Captura de pantalla)

Doña Lety es una mujer muy popular en videos de redes sociales; sin embargo, ella no cuenta con algún perfil propio, todo su contenido en internet se dio a conocer a través de Jaime Toral, un youtuber que habría sido señalado por mantenerla secuestrada durante un año en Tantoyuca, Veracruz.

Los videos de Doña Lety no tenían intención de ser graciosos, pues el creador de contenido sólo quería mostrar la ayuda que le ofrecía, lo que llamó la atención fue que aventaba todos los platos al piso, se enojaba con él y despreciaba las frutas para exigir su refresco Coca-Cola.

Leticia Gómez tiene 62 años y se sabe que vive con algunas enfermedades crónicas que le dificultan caminar, así que cuando logró huir a la casa de un vecino, la Guardia Nacional acudió a su auxilio para rescatarla.

Doña Lety habría dicho que llevaba un año cautiva (Captura de pantalla)

En las fotos se pudo ver a la mujer siendo asistida por integrantes de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, de acuerdo con La Voz de Tantoyuca, Doña Lety fue llevada en una patrulla a recibir atención médica e iniciar un proceso legal, pero se desconoce cuál es la situación actual del caso.

Diversos medios locales también lograron captar el momento en que Doña Lety estaba tratando de caminar del brazo de los mismos elementos de la Guardia Nacional acercándose hacia la patrulla, ella llevaba una blusa de rayas negras, rojas y grises, también llevaba un pantalón negro ajustado y una bolsa negra en la mano.

Todo parece indicar que Doña Lety señaló a un hombre de apellido Toral como su secuestrador y dijo que estuvo un año privada de su libertad, esto significa que todos los videos de esta mujer podrían haber sido grabados bajo presión.

Así son los videos de Doña Lety (Captura de pantalla)

Siempre hubo quienes acusaban a Jaime Toral de lucrar con la situación vulnerable de Doña Lety, pues ella afirmaba que le era imposible levantarse de la cama algunos días, que siempre tenía falta de energía, que le daba miedo su hijo y que tenía que trasladarse arrastrándose, también se le dormían las manos, así que no podía ni siquiera usar un cuchillo para partir la fruta que le llevaba el YouTuber.

Hace meses, la ex novia de este youtuber mencionó que Jaime era “falso” y que sólo le importaba monetizar con los videos de gente en situación de pobreza, pero que no tenía intenciones de ayudarlos. Cabe señalar que todo el canal de YouTube está repleto de grabaciones de familias con carencias y problemas de salud.

Por otra parte, hay quienes creían que se trataba de un personaje y que todo el drama visto en los videos era planeado por ambos, lo que supondría que tanto Toral como Doña Lety recibían ganancias de los videos.

Se acusa a Jaime Toral de tenerla cautiva (Captura de pantalla)

Quienes frecuentaban los videos y memes de Doña Lety se dijeron sorprendidos por la situación, pues ahora existe la posibilidad de que este personaje de internet haya sido en realidad una mujer obligada a hacer videos en situaciones incómodas. También hay quienes siguen creyendo que es una broma o una noticia falsa.

“¿Hicimos mal en hacerla meme?”, “Ahora veo diferente sus videos, con razón me preguntaba por qué siempre grababan en espacios donde no pasaba gente”, “Doña Lety no era una actriz?”, “Lo que no saben es que ese día ella si pudo pararse” y “No puedo con esto, muy turbio” fueron algunos de los comentarios.