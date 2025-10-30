Detienen a Máximo “N” por su presunta relación con el feminicidio de la cantante Yrma Lydya en CDMX

Fue capturado en el Edomex (FGJ-CDMX)

Máximo “N”, un hombre que se desempeñaba como escolta de Jesús Hernández Alcocer, fue detenido por su presunta relación con el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, quien fue asesinada en la Ciudad de México en junio de 2022 en el restaurante Suntory.

Se trata de un hombre por el que, al menos desde octubre de 2024, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por datos que llevaran a su captura. El arresto fue informado por la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) el 29 de octubre.

“De acuerdo con la investigación, Máximo “N”, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada", es parte de lo compartido por la institución.

Fue localizado tras indagatorias del domicilio de su pareja

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de Máximo “N” fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en colaboración con efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los uniformados ubicaron al hombre en el municipio mexiquense de Ixtapaluca.

Dicho sujeto fue localizado tras obtener datos acerca de un domicilio relacionado con la pareja sentimental del ahora detenido. Tras su captura fue llevado a la capital del país para ser ingresado al Reclusorio Oriente, para quedar a disposición del juez que lo requiere.

El feminicidio de Yrma Lydya

Las acciones con las que el ahora detenido estaría relacionado sucedieron en un restaurante en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. En dicho sitio la cantante Yrma Lydya fua atacada a balazos y murió.

Fue detenido tras el asesinato (FGJ-CMDX)

El responsable de la agresión fue identificado como su esposo, Jesús Hernández Alcocer, quien fue capturado al ser presunto responsable del feminicidio y hasta fue vinculado a proceso a finales de junio de 2022. Sin embargo, dicho hombre falleció en el Reclusorio Norte. Según lo informado por la FGJ-CDMX, el hombre murió por causas naturales.

Durante su estancia en prisión el presunto feminicida habló sobre su relación con la cantante.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”.