México

Autoridades de Lisboa ordenan liberar a Simón Levy, pero queda bajo medidas cautelares

El hombre cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes

Por Luis Contreras

El hombre apareció en un video en redes sociales negando que haya sido capturado (FB/Simón Levy)

El Gabinete de Seguridad de México informó que las autoridades judiciales de Lisboa ordenaron liberar a Simón Levy, aunque le fueron determinadas medidas cautelares.

“El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”, es parte del mensaje.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el exsecretario de Planeación Turística, Simón Levy Dabbah, está sujeto a medidas cautelares en Portugal, nación donde fue detenido.

El 29 de octubre las autoridades capitalinas indicaron que el exfuncionario ya compareció ante las autoridades judiciales del país europeo y que sigue el procedimiento de extradición.

La actualización sobre la situación del hombre sucede horas después de que a propia Fiscalía capitalina confirmara que hay dos órdenes de aprehensión vigentes y de que en la cuenta de X de Simón Levy fuera compartido un mensaje en el que asegura que no fue detenido.

El mensaje del exfuncionario en redes sociales (X/@SimonLevyMX)

Detención en Portugal

Datos de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal indican que Levy fue detenido el pasado 28 de octubre y un día después fue presentado ante las autoridades judiciales.

“Optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad", detalla la FGJ-CDMX.

La institución encabezada por Bertha Alcalde Lujan indica que el hombre capturado en Portugal es investigado por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

Dicho hombre no asistió a audiencias en agosto de 2022 y en agosto de 2025, con lo que el amparo que tramitó quedó sin efecto.

El mensaje de las autoridades capitalinas (X/@FiscaliaCDMX)

El segundo proceso es por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, fue librada otra orden de aprehensión tras no acudir a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Debido a las averiguaciones contra Levy, la Fiscalía de la CDMX mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y con Interpol México para que sean realizados los tramites que permitan la conducción a proceso del sujeto imputado.

Jueza otorgó suspensión provisional

Fue el 23 de agosto pasado que fue informado que Levy había conseguido una suspensión provisional que frenaba órdenes de aprehensión en su contra. La juez Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Penal en la capital del país fue la encargada de otorgar la medida.

"Se concede a Simón Levy Dabbah la suspensión provisional (…) Si la orden restrictiva de libertad reclamada se relaciona con delito respecto del cual proceda la medida cautelar oficiosa, el quejoso no deberá ser detenido o privado de su libertad personal durante su vigencia, sin que lo anterior implique la paralización del proceso penal de origen“, es parte del documento.

Temas Relacionados

Fiscalía CDMXPortugalSimón LevyInterpolLisboamexico-noticias

Javier Alarcón revela lo que debe de hacer Cruz Azul en el cierre de la Fase Regular

El periodista deportivo brindó un análisis de su equipo antes de que comience la Liguilla del Apertura 2025

Camión se cae desde el segundo piso del Circuito Exterior Mexiquense en Cuautitlán Izcalli, chofer sobrevive

Las autoridades reportaron que el camión perdió el control tras salir de una curva, lo que provocó que la unidad se volcara

La Granja VIP: Internautas señalan agresión física contra Alfredo Adame la tarde de hoy 29 de octubre

Sigue el minuto a minuto del reality show: Lis Vega y Sergio Mayer Mori son los primeros nominados

¿Cómo se prepara la bebida con canela que ayuda a controlar la glucosa y diabetes?

Algunos estudios han encontrado que incorporar canela en la dieta podría estar vinculado a una mayor sensibilidad a la insulina

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

