Autoridades de Lisboa ordenan liberar a Simón Levy, pero queda bajo medidas cautelares

El hombre apareció en un video en redes sociales negando que haya sido capturado (FB/Simón Levy)

El Gabinete de Seguridad de México informó que las autoridades judiciales de Lisboa ordenaron liberar a Simón Levy, aunque le fueron determinadas medidas cautelares.

“El Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”, es parte del mensaje.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que el exsecretario de Planeación Turística, Simón Levy Dabbah, está sujeto a medidas cautelares en Portugal, nación donde fue detenido.

El 29 de octubre las autoridades capitalinas indicaron que el exfuncionario ya compareció ante las autoridades judiciales del país europeo y que sigue el procedimiento de extradición.

La actualización sobre la situación del hombre sucede horas después de que a propia Fiscalía capitalina confirmara que hay dos órdenes de aprehensión vigentes y de que en la cuenta de X de Simón Levy fuera compartido un mensaje en el que asegura que no fue detenido.

El mensaje del exfuncionario en redes sociales (X/@SimonLevyMX)

Detención en Portugal

Datos de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal indican que Levy fue detenido el pasado 28 de octubre y un día después fue presentado ante las autoridades judiciales.

“Optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad", detalla la FGJ-CDMX.

La institución encabezada por Bertha Alcalde Lujan indica que el hombre capturado en Portugal es investigado por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

Dicho hombre no asistió a audiencias en agosto de 2022 y en agosto de 2025, con lo que el amparo que tramitó quedó sin efecto.

El mensaje de las autoridades capitalinas (X/@FiscaliaCDMX)

El segundo proceso es por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, fue librada otra orden de aprehensión tras no acudir a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Debido a las averiguaciones contra Levy, la Fiscalía de la CDMX mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y con Interpol México para que sean realizados los tramites que permitan la conducción a proceso del sujeto imputado.

Jueza otorgó suspensión provisional

Fue el 23 de agosto pasado que fue informado que Levy había conseguido una suspensión provisional que frenaba órdenes de aprehensión en su contra. La juez Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito en materia Penal en la capital del país fue la encargada de otorgar la medida.

"Se concede a Simón Levy Dabbah la suspensión provisional (…) Si la orden restrictiva de libertad reclamada se relaciona con delito respecto del cual proceda la medida cautelar oficiosa, el quejoso no deberá ser detenido o privado de su libertad personal durante su vigencia, sin que lo anterior implique la paralización del proceso penal de origen“, es parte del documento.