Interior del alberge Casa de las Mercedes en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Composición fotográfica

Funcionarios del DIF, junto con elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, acudieron al albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la calle Miguel E. Schultz de la colonia San Rafael, tras recibir dos denuncias en contra de directivos de esta Institución de Asistencia Privada por presuntos casos de abuso sexual y trata de personas.

Durante el operativo, las autoridades notificaron a las maestras y personal de la institución sobre las investigaciones abiertas, pese a que ellas refirieron que no habían detectado situaciones irregulares en el albergue. Como medida precautoria, los menores de edad fueron retirados del sitio mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes.

Rescatan a menores de albergue señalado en caso de violación en CDMX Crédito: x.com/@c4jimenez

El DIF informó que, además de las investigaciones judiciales, se implementará una evaluación integral que involucra trabajo psicológico con los menores para determinar posibles afectaciones y garantizar su bienestar en el marco de este proceso.

La intervención de las autoridades, en la que participaron al menos 20 trabajadores del DIF, fue desencadenada por la reciente detención de Aquiles N, hijo de Claudia Colimoro, fundadora del albergue, acusado de violar a una menor que se encontraba bajo custodia del lugar.

De acuerdo con los reportes, la víctima había sido canalizada a la Casa de las Mercedes para su protección, pero más tarde fue trasladada por Ángela N, hija de la fundadora y actual responsable del refugio, a su domicilio particular. En esa vivienda la adolescente habría sido obligada a realizar labores domésticas y posteriormente fue abusada sexualmente por Aquiles N. El presunto agresor se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente y vinculado a proceso por el delito de violación agravada.

Las autoridades capitalinas investigan si existen más víctimas que hayan permanecido en el albergue, que cuenta con más de 30 años de operación y funciona bajo la figura de fundación sin fines de lucro. Paralelamente, Ángela N también es investigada por trata de personas, ya que presuntamente retiraba a menores del centro para emplearlas como servidumbre en su vivienda particular. La institución maneja dos sedes en la capital y en su sitio web reporta ofrecer atención médica, psicológica y educativa a niñas y adolescentes víctimas de violencia.

En respuesta a la cobertura mediática, la Casa de las Mercedes emitió un comunicado en redes sociales donde afirmó: “Difundir información sin fundamento sobre una institución que protege a víctimas de violencia no solo representa una falta ética, sino que pone en riesgo real la integridad física y emocional de quienes buscan reconstruir sus vidas. Lamentamos la información falsa e imprecisa en redes sociales publicada recientemente”. Hasta el momento, el refugio seguía funcionando de manera regular y se espera que en las próximas horas el DIF CDMX brinde detalles adicionales sobre el operativo.