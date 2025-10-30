México

¿Contingencia ambiental antes de Halloween? Calidad del aire en la CDMX y Edomex hoy 30 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX publica el estatus de la calidad del aire.

Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, consulta el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publica cada hora el estado del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 05:00 horas de la calidad del aire de este 30 de octubre para la capital del país y zona conurbada.

Cómo amaneció la calidad del aire en la CDMX

La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire en la Ciudad de México puede causar problemas respiratorios, cardiovasculares y neurológicos a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Aceptable”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Moderado“.

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Buena
  • Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
  • Azcapotzalco (CAM): Aceptable
  • Coyoacán (CCA): Buena
  • Cuajimalpa (CUA): Buena
  • Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuauhtémoc (HGM): Buena
  • Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
  • Venustiano Carranza (MER): Aceptable
  • Miguel Hidalgo (MGH): Buena
  • Álvaro Obregón (PED): Buena
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Buena
  • Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
  • Coyoacán (UAX): Buena
  • Iztapalapa (UIZ): Buena

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Buena
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
  • Naucalpan (FAC): Buena
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Buena
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (SAG): Buena
  • Tlalnepantla (TLA): Aceptable
  • Tultitlán (TLI): Buena
  • Coacalco (VIF): Buena
  • Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

CDMX y la contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Quién fue José Guadalupe Posada, creador de la icónica Catrina

Aunque La Calavera Garbancera es su obra más reconocida, se estima que el grabador hizo más de 20 mil ilustraciones

Quién fue José Guadalupe Posada,

¿Cómo ocurre la descomposición cadavérica? Esto explica la ciencia

Aunque es un tema con muchos tabúes, este proceso ha generado interés científico en áreas como la medicina forense y la criminología

¿Cómo ocurre la descomposición cadavérica?

Pronóstico del clima en México hoy 30 de octubre: prevalecen lluvias fuertes y bajas temperaturas por frente frío 11

La masa de aire polar impulsa un descenso térmico significativo y posibles heladas en la Mesa del Norte y Central

Pronóstico del clima en México

‘La Mañanera’ de hoy jueves 30 de octubre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy jueves

La Granja VIP en vivo hoy 30 de octubre: quiénes son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo afín a La Mayiza

Grupo afín a La Mayiza incendia un campestre en La Higuerita, Culiacán

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 30 de octubre: quiénes son los nominados de la semana

Dónde se encuentra la tumba de Joaquín Pardavé, el actor del Cine de Oro cuya leyenda asegura que habría sido enterrado en vida

Internautas llaman a reportar canción de Ángela Aguilar tras polémica de ‘La gata bajo la lluvia’

Christian Nodal acude ante la Fiscalía por demanda de Universal Music

Maribel Guardia conquista las redes vestida de catrina: “La muerte no es final, es regreso”

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente