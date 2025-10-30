México

Cómo escoger bien las flores de cempasúchil para que no se marchiten después de comprarlas

Cuida este elemento de la ofrenda de Día de Muertos para que dure más

Por Ignacio Izquierdo

Cempasúchil, algo más que símbolo
Cempasúchil, algo más que símbolo de Día de Muertos (UNAM)

La preparación de altares dedicados al Día de Muertos depende de cada detalle, y el estado de las flores de cempasúchil marca una diferencia visual y simbólica fundamental. Al ser el elemento más reconocido de estas fechas, la elección adecuada de la flor determina su apariencia, aroma y durabilidad frente al paso de los días. Mantener la frescura del cempasúchil no solo honra la tradición, sino que asegura que los altares permanezcan vistosos y vivos durante toda la celebración.

Las floristerías y mercados ofrecen grandes cantidades de flores de cempasúchil en octubre y noviembre, pero no todas llegan en óptimas condiciones a los hogares. Por ello, conocer los criterios para seleccionar los mejores ejemplares resulta clave para evitar que se marchiten poco después de la compra. Elegir correctamente desde el inicio permite extender la vida útil de la flor, aprovechar sus colores intensos y maximizar su presencia en el altar.

Recomendaciones para elegir cempasúchil duradero

. REUTERS/Jorge Luis Plata
. REUTERS/Jorge Luis Plata

Antes de comprar, se recomienda observar con atención el estado general del ramo. Las flores de cempasúchil frescas presentan tallos firmes y hojas verdes sin manchas ni señales de deshidratación. El color debe ser intenso y homogéneo, sin pétalos oscurecidos ni puntas secas. “Un buen cempasúchil se reconoce por la rigidez del tallo y la ausencia de partes blandas o dobladas”, afirman productores especializados.

Otro punto esencial es la base de la flor. Si el corte es reciente, el extremo luce húmedo o con apariencia viva. Evitar flores cuyos tallos tienen tonos marrones o corteza floja ayuda a reducir el riesgo de descomposición temprana. Las flores que han transitado largo tiempo sin agua adquieren una textura marchita y pierden su aroma característico, lo que se manifiesta por un olor tenue o ausente.

En los mercados se venden ramos ya preparados y también flores por tallos sueltos. Al seleccionar ramos, conviene separar los ejemplares y revisarlos uno a uno. “El peso ligero de la flor puede indicar falta de agua”, explican cultivadores; por eso se sugiere elegir ejemplares que se perciban pesados para su tamaño. La firmeza al tacto y el aspecto brillante del follaje son otros signos de flor saludable.

Además de la inspección visual, resulta clave preguntar al vendedor sobre la fecha de corte y el origen del producto. Las flores recién cosechadas tienen mayor oportunidad de mantenerse frescas varios días si reciben cuidados apropiados al llegar a casa. Sumergir los tallos en agua fresca inmediatamente y recortar la base de forma diagonal facilita la hidratación.

El cempasúchil requiere ambiente fresco y sombra tras la compra, lejos de fuentes de calor o corrientes de aire. Elegir bien no solo previene la pérdida prematura de pétalos, sino que contribuye a perpetuar la imagen vibrante del altar durante toda la temporada de Día de Muertos.

