México

Agreden a policías en estación Indios Verdes del Metro

Dos de los uniformados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica tras las lesiones que sufrieron

Por Jesús Tovar Sosa

La SSC declaró que no tolerará agresiones contra el personal de seguridad. Foto: (Google Maps)

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fueron agredidos por un grupo de cuatro hombres en las inmediaciones de la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que uno de ellos intentara ingresar sin pagar el pasaje.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando un oficial de la PBI impidió el paso gratuito a un hombre que pretendía acceder a la estación sin validar su tarjeta. La acción provocó la molestia del individuo, quien reaccionó de manera violenta y agredió físicamente al policía, propinándole varios golpes.

Tras la agresión, el sujeto huyó del lugar junto con tres acompañantes hacia el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, con el fin de evadir a las autoridades. Ante esta situación, el oficial afectado solicitó apoyo inmediato a sus compañeros desplegados en el paradero.

El hombre había intentado acceder al metro sin validar su tarjeta. Foto: (Google Maps)

Con las características proporcionadas por el elemento agredido, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda en los andenes y zonas aledañas. Minutos después, los cuatro hombres fueron localizados dentro del CETRAM. Al notar la presencia policial, los implicados intentaron escapar y enfrentaron a los oficiales, lanzando golpes y oponiendo resistencia a su detención.

Durante el forcejeo, dos policías resultaron lesionados: uno de ellos sufrió una herida cortante, mientras que otro presentó una fractura de nariz debido a los golpes recibidos. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica y ser valorados de manera integral.

Una vez controlada la situación, los oficiales lograron someter a los agresores, quienes fueron detenidos y posteriormente informados de sus derechos constitucionales. Los cuatro hombres quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y dará inicio a las investigaciones correspondientes por los delitos de agresión a la autoridad y lesiones.

Los agresores fueron identificados en el CETRAM Indios Verdes. Foto: (Google Maps)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que no tolerará agresiones en contra de su personal y aseguró que continuará reforzando los operativos de vigilancia en zonas de alta afluencia, como estaciones del Metro y Centros de Transferencia Modal.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de acceso al transporte público y colaborar con las autoridades para mantener el orden y la seguridad.

El CETRAM Indios Verdes, ubicado en el norte de la capital, es uno de los puntos de conexión más transitados de la Ciudad de México, por donde diariamente circulan miles de usuarios del Metro, Metrobús y rutas de transporte público que conectan con municipios del Estado de México. Las autoridades informaron que continuarán con las indagatorias para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la ley.

