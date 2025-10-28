México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

El jurado fijo de toda la temporada es: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa

Por Omar Martínez

Guardar
Ya hay invitada especial para
Ya hay invitada especial para el quinto episodio de La Más Draga 7. Crédito: Instagram/@lamasdraga.

Para este martes 28 de octubre ya fue revelado quién será el invitado especial del quinto capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7.

Este reality show se transmite por la plataforma YouTube todos los martes a las 21:00 horas. Cada semana hay una invitada o invitado especial, el cual forma parte o es un artista aliado de la comunidad LGBTQ+.

El invitado especial forma parte del jurado fijo, el cual evalúa la competencia de cada semana con una temática que la producción les asigna.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del quinto capítulo de La Más Draga 7 de este martes 28 de octubre?

La invitada especial de este quinto capítulo de La Más Draga 7 es Yeri Mua, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 28 de octubre.

La cantante formará parte del jurado. Cabe destacar que como invitada especial, ella decide será el o la eliminada.

La cantante formará parte del jurado de este quinto episodio. Crédito: X/@Lamasdraga

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

Yeri Mua es invitada del
Yeri Mua es invitada del quinto capítulo de La Más Draga 7. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una creadora de contenido y modelo mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

Su nombre real es Yeri Cruz Varela y nació en Veracruz, México. Se hizo conocida inicialmente como influencer de belleza, maquillaje y moda, compartiendo tutoriales, reseñas de productos y consejos de estilo.

Yeri Mua es una creadora
Yeri Mua es una creadora de contenido y modelo mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales. Foto: Luis Angel H Mora/Infobae.

En 2022, ganó mayor visibilidad tras convertirse en Reina del Carnaval de Veracruz, lo que la posicionó como un personaje público en su estado natal.

Además, ha protagonizado diversas polémicas y discusiones en redes sociales, lo que ha ayudado a mantener su relevancia mediática.

Actualmente, Yeri Mua cuenta con millones de seguidores y frecuentemente colabora con marcas de belleza y moda, además de incursionar en la música.

Temas Relacionados

La Más DragaLa Más Draga 7Reality showDragYeri Muamexico-entretenimiento

Más Noticias

Posponen comparecencia de Ariadna Montiel en el Senado

La secretaria de Bienestar solicitó aplazar su cita debido a las labores del gobierno federal en la zonas afectada por las lluvias

Posponen comparecencia de Ariadna Montiel

Harfuch anuncia acciones contra la extorsión en Michoacán tras asesinato de limonero

Las medidas fueron anunciadas durante la reunión que mantuvo con el gobernador del estado

Harfuch anuncia acciones contra la

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para crear una ley contra la extorsión, con 456 votos

En el recinto legislativo, las y los diputados coincidieron en la gravedad de este crimen

La Cámara de Diputados aprobó

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

Minuto a minuto del reality show

La Granja VIP EN VIVO

Chilaquiles con salsa de flor cempasúchil, un platillo que no te puedes perder

Una receta que fusiona tradición y modernidad, resaltando el aroma y color de la flor emblemática del Día de Muertos

Chilaquiles con salsa de flor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Triple homicidio en Ciudad Juárez:

Triple homicidio en Ciudad Juárez: tres jóvenes asesinados frente a una abuelita cerca del CBTIS 114 en Chihuahua

Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

CEDH exige a la Fiscalía de Sinaloa investigar presunta tortura en el penal de Aguaruto

Harfuch se reúne con titular del Ejército en Michoacán; revisarán aumento de extorsiones a limoneros

Así le celebran a San Judas Tadeo en Badiraguato, municipio cuna del narco en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: sigue a los granjeros

¿“Soy Frankelda”, película recomendada por Guillermo del Toro, logró triunfar en la taquilla de los cines mexicanos?

Muere Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine más importantes de México

Victor Manuel Álvarez, esposo de Inés Gómez Mont, será deportado tras ser detenido en Miami

Una dolorosa indiscreción y una dulce venganza: así surgió la enemistad entre Inés Gómez Mont y Erika Buenfil

DEPORTES

James Rodríguez saldría del León

James Rodríguez saldría del León al terminar la temporada, no se le renovaría contrato

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo

El Hijo del Santo revela que ahora sí se retira pero sin mostrar su rostro: “Me voy con mi máscara intacta”

Día de Muertos 2025: funciones especiales en la Arena México, Coliseo y Guadalajara del CMLL

Dónde ver Pumas vs Xolos EN VIVO: hora, canal y detalles del juego por la Jornada 16