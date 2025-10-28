La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el quinto capítulo de este martes 28 de octubre

Ya hay invitada especial para el quinto episodio de La Más Draga 7. Crédito: Instagram/@lamasdraga.

Para este martes 28 de octubre ya fue revelado quién será el invitado especial del quinto capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7.

Este reality show se transmite por la plataforma YouTube todos los martes a las 21:00 horas. Cada semana hay una invitada o invitado especial, el cual forma parte o es un artista aliado de la comunidad LGBTQ+.

El invitado especial forma parte del jurado fijo, el cual evalúa la competencia de cada semana con una temática que la producción les asigna.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del quinto capítulo de La Más Draga 7 de este martes 28 de octubre?

La invitada especial de este quinto capítulo de La Más Draga 7 es Yeri Mua, el cual se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 28 de octubre.

La cantante formará parte del jurado. Cabe destacar que como invitada especial, ella decide será el o la eliminada.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

Yeri Mua es invitada del quinto capítulo de La Más Draga 7. Foto: X/@Lamasdraga.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua es una creadora de contenido y modelo mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

Su nombre real es Yeri Cruz Varela y nació en Veracruz, México. Se hizo conocida inicialmente como influencer de belleza, maquillaje y moda, compartiendo tutoriales, reseñas de productos y consejos de estilo.

Yeri Mua es una creadora de contenido y modelo mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales. Foto: Luis Angel H Mora/Infobae.

En 2022, ganó mayor visibilidad tras convertirse en Reina del Carnaval de Veracruz, lo que la posicionó como un personaje público en su estado natal.

Además, ha protagonizado diversas polémicas y discusiones en redes sociales, lo que ha ayudado a mantener su relevancia mediática.

Actualmente, Yeri Mua cuenta con millones de seguidores y frecuentemente colabora con marcas de belleza y moda, además de incursionar en la música.