¿Romance o amistad? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel avivan rumores tras asistir a una boda exclusiva en Tepoztlán

La presentadora de ‘Hoy’ estuvo presente en la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora del matutino

Por Víctor Cisneros

Los presentadores asistieron a la
Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

El nombre de Andrea Legarreta volvió a ser tendencia luego de compartir una serie de fotografías en las que aparece junto a Luis Carlos Origel, colaborador del programa Hoy, durante la boda de Andrea González Carrillo, hija de la productora Martha Carrillo. El exclusivo enlace, celebrado este fin de semana en Tepoztlán, Morelos, reunió a varias personalidades del medio del entretenimiento y desató especulaciones sobre la relación entre la conductora y el entrenador fitness.

En las imágenes publicadas por Legarreta, ambos aparecen sonrientes y en evidente cercanía, lo que avivó rumores de un supuesto romance. Sin embargo, la también actriz optó por concentrarse en el mensaje de celebración y gratitud que acompañó sus publicaciones: “Celebrar el amor, la vida, el gozo, las risas, la amistad verdadera. Celebrar el que sigamos creyendo en todo lo bonito que tiene la vida y vivir bonito. Aquí y ahora. Los instantes”, escribió.

Andrea aprovechó además para dedicar unas palabras a su amiga Martha Carrillo y a los recién casados, a quienes describió como una “bella pareja llena de amor y ternura”. En su mensaje también mencionó a los amigos con quienes compartió la velada: “¡Qué gozo compartir con seres que amo tanto y bailar y celebrar la vida al máximo! Porque cuando nos vaya mal, sea así”, concluyó.

La conductora del matutino de Televisa acaparó miradas con un vestido negro de corte entallado, diseñado especialmente por Jeanette Toscano, quien ha vestido a varias celebridades. “Este vestido hermoso me lo hizo nuestra Janette Toscano. ¡Lo amo! Eres lo máximo, hermosa”, escribió la presentadora al presumir su look de la noche.

En las imágenes publicadas por
En las imágenes publicadas por Legarreta, ambos aparecen sonrientes y en evidente cercanía. (@andrealegarreta, Instagram)
Luis Carlos Origel es excolaborador
Luis Carlos Origel es excolaborador de Hoy y sobrino del presentador 'Pepillo' Origel. (@andrealegarreta, Instagram)

Una amistad que vuelve a generar titulares

Esta no es la primera vez que Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel son captados juntos. En 2024, ambos asistieron al concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México, ocasión en la que también fueron vinculados sentimentalmente. En aquel momento, la exesposa de Erik Rubín aclaró que entre ellos solo existe una amistad de muchos años: “Es el sobrino de Pepillo, es de mis mejores amigos hace más de 10 años. Sé que al final van a especular, pero es una de las personas más lindas que he conocido”, explicó.

Por su parte, el entrenador fitness coincidió con ella: “Andrea es una gran amiga y la quiero muchísimo. No me molesta que hablen, nos tenemos mucho cariño”.

¿Quién es Luis Carlos Origel?

El también conocido como Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness que comenzó su carrera en el futbol antes de dedicarse de lleno al acondicionamiento físico. Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado en diversas colaboraciones con el programa Hoy.

En 2017, trabajó junto a Legarreta en la promoción de Comando Studio, el gimnasio que la conductora fundó con Erik Rubín. Desde entonces, su amistad se ha fortalecido dentro y fuera de cámaras.

Aunque las fotos más recientes reavivaron las conjeturas sobre un posible romance, tanto Andrea como Luis Ángel han insistido en que su vínculo es puramente amistoso. Lo cierto es que su complicidad y cercanía continúan robando la atención del público y los reflectores del entretenimiento mexicano.

Una historia en el perfil
Una historia en el perfil de Andrea Legarreta la muestra dejando la Plaza de Toros junto al instructor Luis Carlos Origel. (andrealegarreta / Instagram)

