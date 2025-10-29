Quesadillas de flor de calabaza con cempasúchil: un platillo perfecto para iniciar el día sin picos de insulina

Una preparación rápida, económica y cargada de nutrientes, perfecta para quienes buscan un desayuno saludable y sabroso

Iniciar el día con un desayuno nutritivo y balanceado es fundamental para mantener la energía y la salud metabólica. Las quesadillas de flor de calabaza con epazote y queso Oaxaca, acompañadas de salsa de tomate y cempasúchil, ofrecen una alternativa deliciosa y práctica para quienes desean cuidar sus niveles de azúcar sin renunciar al sabor.

Ingredientes frescos y nutritivos

El primer paso consiste en limpiar cuidadosamente las flores de calabaza, retirando tallos y pistillos, mientras que las hojas de epazote se separan y se lavan. Esta combinación de ingredientes no solo aporta sabor, sino que también ofrece propiedades antioxidantes y digestivas, gracias al epazote y a la flor de calabaza.

El queso Oaxaca, deshebrado y listo para usar, se incorpora a las flores en las tortillas, que pueden ser de mano o de tortillería según la disponibilidad. Las tortillas se calientan ligeramente en un comal para evitar que se rompan al doblarlas y se cocinan hasta que el queso se gratine y las flores estén perfectamente cocidas.

Para quienes deseen un toque extra de sabor, se puede añadir un poco de manteca de res durante la cocción, aunque el platillo mantiene su esencia saludable incluso sin ella.

Salsa aromática para un toque especial

La preparación se complementa con una salsa de tomate y chile guajillo. Los tomates moraditos se asan junto con los chiles, que en esta versión no pican, y un diente de ajo, obteniendo así una salsa aromática, suave y muy sabrosa.

Una opción deliciosa que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar y aporta energía para empezar el día

Este acompañamiento permite disfrutar del platillo sin añadir ingredientes que provoquen picos de insulina, manteniendo el desayuno equilibrado. Para terminar, se sirve con lechuga fresca y queso fresco, creando una combinación de texturas y sabores que hacen de cada bocado una experiencia única.

Una opción práctica, económica y vegetariana

Además de su valor nutricional, las quesadillas de flor de calabaza con epazote y cempasúchil son versátiles y económicas, lo que las convierte en una excelente opción para quienes buscan alternativas a la carne, especialmente durante la Cuaresma o en dietas bajas en carbohidratos refinados.

Su preparación rápida permite disfrutarlas recién hechas, con el queso caliente y la flor ligeramente cocida, conservando todos sus nutrientes.

Este platillo no solo destaca por su sabor y practicidad, sino también por su aporte saludable y balanceado. Las quesadillas de flor de calabaza con epazote y cempasúchil son la alternativa perfecta para comenzar la mañana con energía, cuidar los niveles de glucosa y disfrutar de una receta tradicional mexicana reinventada para el estilo de vida contemporáneo.