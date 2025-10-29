México

¿Murió Leticia Calderón? La actriz reaparece tras fuertes rumores sobre su fallecimiento

Un video manipulado con inteligencia artificial desató la confusión sobre la muerte de la actriz mexicana

Por Anayeli Tapia Sandoval

Leticia Calderón manda mensaje. (Cuartosurco)
Leticia Calderón manda mensaje. (Cuartosurco)

Las redes sociales se vieron sacudidos por la supuesta noticia del fallecimiento de Leticia Calderón, reconocida actriz mexicana, quien actualmente tiene 57 años.

El origen de la falsa alarma fue la difusión masiva de un video en el que aparentemente se observa a Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, informando que la actriz habría muerto.

Sin embargo, fue la propia conductora de La Casa de los Famosos México quien desmintió la información ante la audiencia y aclaró que Calderón se encuentra en perfecto estado de salud, exhortando al público a no confiar en contenidos no verificados.

Leticia Calderon actriz mexicana. Foto: Cuartoscuro
Leticia Calderon actriz mexicana. Foto: Cuartoscuro

“No se dejen llevar por todos los videos que salen en ciertas redes sociales. Un video donde literal se me ve a mí dando la noticia que había muerto Leticia Calderón”.

El video que desató la alarma presentaba características que apuntaban que fue hecho con inteligencia artificial: mostraba movimientos labiales desincronizados y expresiones faciales poco naturales en Galilea Montijo. El material circuló mayormente en las plataformas TikTok y X (antes Twitter), donde generó una ola de preocupación.

“La familia de Leticia Calderón obviamente se asustó: ‘es que lo dijo Galilea’, sí pero se nota, tú ves el video que hay algo extraño. El susto nadie te lo quita, Lety está bien, ya habló a la producción, todo está bien”, dijo Galilea Montijo.

Posteriormente, la actriz reapareció en sus redes sociales tras haber escuchado los rumores sobre ella y aseguró: “Estoy vivita y coleando. Excelente semana”, el mensaje iba acompañado de una fotografía de ella en donde se le ve sonriente.

Leticia Calderón desmiente noticia de
Leticia Calderón desmiente noticia de su fallecimiento. (Captura de pantalla)

Quién es Leticia Calderón

Leticia Calderón, nacida en la Ciudad de México el 15 de julio de 1968, forjó una carrera destacada en la televisión nacional desde temprana edad posicionándose como una de las actrices más emblemáticas de la televisión mexicana.

Se consolidó con papeles protagónicos en producciones como “La indomable”, “La casa al final de la calle”, “Yo compro esa mujer”, “Valeria y Maximiliano” y “Esmeralda”. Ha destacado por su trabajo en teatro en títulos como “La Familia Real” y “Los árboles mueren de pie”, y en cine con películas como “Angelito Mío” y “Noche de ronda”.

En 2006 condujo el programa de revista Hoy, espacio donde desarrolló también su faceta de presentadora. A lo largo de su carrera ha recibido premios como Mejor actriz antagónica de TVyNovelas, gracias a interpretaciones en melodramas como “En nombre del amor” y “Amor bravío”.

Leticia Calderón estuvo casada. Mantuvo una relación con Juan Collado, abogado mexicano, con quien tuvo a sus dos hijos: Carlo y Luciano. Aunque su relación fue muy mediática, nunca contrajeron matrimonio, pero convivieron como pareja durante varios años. Posteriormente se separaron y Calderón ha criado a sus hijos principalmente bajo su custodia.

Además de su trabajo artístico, ha sido referente por el compromiso personal con la inclusión, en especial hacia el síndrome de Down, tras la experiencia de la crianza de su hijo Luciano.

Continúa activa en producciones recientes como “Imperio de mentiras”, “El amor invencible” y “Mi amor sin tiempo”, mantenido vigente su lugar en el entretenimiento mexicano.

