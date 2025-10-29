Conceden licencia al senador morenista Luis Fernando Salazar para separarse de sus funciones

Senador Luis Fernando Salazar. Foto: x.com/@SalazarLuisFer

El Senado de México aprobó esta mañana otorgar licencia al senador Luis Fernando Salazar para dejar temporalmente sus tareas parlamentarias. “Se concede licencia al senador Luis Fernando Salazar para separarse de sus funciones legislativas”, informó la cuenta oficial del Senado mexicano en la red social X.

Durante la sesión del día de hoy se incluyó la petición del legislador. En un documento dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, el senador Luis Fernando Salazar solicitó que se someta a consideración del pleno la solicitud referente a su situación legislativa. En el escrito, el legislador indicó expresamente las fechas de relevancia: “del 29 de octubre reincorporándome el 30 de octubre de este año”.

Esta decisión permite al legislador abandonar su puesto, aunque no se especificó las razones.

¿Quién es Luis Fernando Salazar?

Luis Fernando Salazar es senador del partido Morena en la LXVI Legislatura, con un periodo legislativo comprendido entre el 29 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2027. Originario de Torreón, Coahuila, nació el 18 de noviembre de 1977 y ocupa su escaño tras resultar electo bajo el principio de mayoría relativa para representar a su estado natal. Su suplente en el Senado es Wendy Balcazar Pérez.

En el plano académico, Salazar cuenta con estudios de maestría enfocados en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica. Antes de ocupar su actual cargo, ha desempeñado funciones en diferentes ámbitos legislativos. Su experiencia parlamentaria abarca roles como diputado local y diputado federal, además de su ejercicio previo en el Senado, lo que le ha permitido conocer diversas facetas del proceso legislativo en México.

A través de sus cargos anteriores, Salazar ha adquirido experiencia en el desarrollo de políticas públicas y en la representación de intereses ciudadanos desde organismos legislativos tanto a nivel local como federal. Su labor en Morena se inscribe en la agenda política del partido y en la representación de Coahuila ante el Senado de la República.