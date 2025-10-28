México

¿Realmente el piloncillo es un buen sustituto del azúcar blanca?

En comunidades rurales, ha sido un endulzante básico y fuente accesible de energía rápida

Por Abigail Gómez

En la temporada de Día de Muertos y Navidad, es un ingrediente típico en ofrendas y platillos relacionados con estas celebraciones. (Fideicomiso de Riesgo Compartido)

El piloncillo es un endulzante tradicional que se utiliza en varios países de América Latina, especialmente en México. Se elabora a partir del jugo de caña de azúcar, que se hierve y se concentra hasta obtener una masa espesa que, al enfriarse, se solidifica en moldes de forma cónica o cilíndrica.

El piloncillo se caracteriza por su color marrón oscuro, su sabor intenso y su aroma a caña. Se utiliza comúnmente en la preparación de bebidas, postres y antojitos mexicanos como atoles, café de olla, capirotada, calabaza en tacha y varios tipos de salsas y moles.

A diferencia del azúcar refinada, el piloncillo no pasa por un proceso de blanqueamiento ni purificación, por lo que puede conservar ligeramente más nutrientes por lo que aquí te contamos qué tan saludable en su consumo en realidad, ya que muchas personas suelen verlo como una alternativa al azúcar blanca.

El piloncillo conserva vitaminas y minerales que se pierden en el azúcar refinado, aportando beneficios a la salud.

Qué tan saludable es el piloncillo

El piloncillo es considerado una alternativa menos procesada al azúcar refinada, ya que conserva algunos minerales y compuestos vegetales presentes en la caña de azúcar, como hierro, calcio, potasio y magnesio.

Sin embargo, estos nutrientes se encuentran en cantidades pequeñas y no lo convierten en un alimento fuente de micronutrientes esenciales.

En términos de salud, el cuerpo metaboliza el piloncillo de manera similar al azúcar blanco, por lo cual se recomienda moderación en su consumo, por lo que es importante señalar que sigue siendo un tipo de azúcar por lo que su consumo excesivo puede contribuir al desarrollo de problemas como caries dental, aumento de peso, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, igual que otros azúcares simples.

En este sentido, no es un producto “light” ni bajo en calorías, pero muchas personas lo prefieren por su sabor y origen natural, o para reducir el consumo de azúcares ultraprocesados.

Para personas con diabetes u otras condiciones relacionadas con el azúcar, tampoco es recomendable sin supervisión médica.

En terminos nutricionales el piloncillo es muy similar al azúcar blanca.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incluir piloncillo en la alimentación

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se puede decir que el piloncillo puede incorporarse en la alimentación diaria como sustituto del azúcar refinada, pero siempre de forma moderada. Algunas maneras de incluir piloncillo en la dieta, de manera más saludable, son las siguientes:

  • Endulzar bebidas calientes: Se puede agregar piloncillo rallado o en trozos al café de olla, al té, a los atoles o al chocolate caliente.
  • Preparar postres tradicionales: Se usa en capirotada, arroz con leche, calabaza en tacha y camotes endulzados, entre otros.
  • Elaborar salsas y adobos: Algunos moles y guisos mexicanos llevan piloncillo para equilibrar sabores.
  • Agregar a la avena y cereales: Un pequeño trozo puede emplearse para dar dulzor a preparaciones de desayuno.
  • Endulzar frutas cocidas: Ideal para cocinar manzanas o peras al horno y realizar jarabes naturales.

Se recomienda usar piloncillo en pequeñas cantidades, ya que su poder endulzante es alto y, pese a ser un producto menos procesado, sigue siendo azúcar.

