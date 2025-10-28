México

Niurka aconseja a Cazzu ser más madre y criar a su hija sola tras problemas legales con Christian Nodal por Inti

La ‘Mujer Escándalo’ habló desde su experiencia como madre soltera de tres hijos de diferentes padres

Por Adriana Castillo

(YT: Yordi Rosado // IG:
(YT: Yordi Rosado // IG: @cazzu)

Niurka Marcos mandó un contundente mensaje a Cazzu, esto en medio del proceso legal que enfrenta contra Christian Nodal por temas relacionados con su hija Inti.

La vedette cubana comentó que, desde su experiencia como madre de tres hijos de diferentes padres, es mejor que crie a su hija sola.

“Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que no le está rogando a un macho atención para un hijo. Mis hijos no tiene precio y ningún cabrón, aunque sea su papá... tienen mucha madre con ovarios para sacar a mis hijos adelante”, declaró para las cámaras y micrófonos de El Gordo y La Flaca.

Este lunes, el periodista Gustavo
Este lunes, el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que los intérpretes libran un juicio. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Mujer Escándalo, como también es conocida la actriz, recomendó que Cazzu no se enfoque en pedirle manutención a Nodal ni que sea un padre presente, sino en sacar a su hija adelante.

“Si no quieren dar, que no den, ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hija sola y deje de estar llorando miseria y la intención del otro”, agregó.

Por último, mencionó que ningún hijo tiene precio y que los padres ausentes no tienen derecho a opinar cómo una madre cría a su retoño.

(IG: @cazzu)
(IG: @cazzu)

“Ponerle un precio a un hijo es darle el derecho a los wey*s a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y que vas a tomar como mujer”, concluyó.

¿Qué se sabe sobre el problema legal que tienen Cazzu y Nodal por Inti?

Mucho se ha rumoreado sobre los acuerdos a los que habrían llegado los cantantes sobre la crianza de su hija tras su separación.

Sin embargo, en los últimos meses han dado a conocer algunos detalles tanto en entrevistas como en comunicados.

(IG: starmediaconsulting)
(IG: starmediaconsulting)

En un encuentro con medios, Cazzu dejó entrever que Christian Nodal no ‘da dinero suficiente’ para la manutención de la bebé, además de que supuestamente la ha visitado en muy pocas ocasiones y no habría hecho lo necesario para permitirle, legalmente, que viaje con la menor fuera de Argentina.

Tras lo sucedido, los representantes legales de Nodal publicaron un comunicado en donde aseguraron que el cantante sí cumple con sus obligaciones parentales.

“Es falso que los permisos hayan sido unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”, se lee.

Hasta el momento, no se ha hecho público ningún documento legal que avale la cantidad económica que Nodal da para la manutención de su bebé.

