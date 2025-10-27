Cazzu rompe el silencio y acusa a Christian Nodal de atacarla durante su estancia en México: “Qué casualidad ¿no?"

La cantante argentina calificó como “descaro” la forma en que el artista mexicano ha actuado recientemente. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante una entrevista reciente, Cazzu expresó su malestar tras las acciones públicas y legales de Christian Nodal en la batalla que ambos mantienen en temas relacionados a su hija Inti. La cantante argentina calificó como “descaro” la forma en que el artista mexicano comunicó el estado del proceso legal que los vincula, justo en medio de su propia gira profesional.

“Elijo empezar diciendo que me parece un descaro”, comentó Cazzuchelli ante la consulta sobre los mensajes y declaraciones que su expareja, Nodal, difundió en días recientes. La artista admitió sentirse “muy atacada” y cuestionó el momento elegido para la difusión del comunicado. La cantante sostuvo que “me resulta muy violento y sobre todo en un momento como qué casualidad, ¿no? En el momento en el que escogieron para hacerlo”.

Julieta Cazzuchelli pide que haya una conciliación por el bien de su hija. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El conflicto entre ambos permanece en el foco público por el interés sobre los detalles relacionados con la manutención y el futuro de la hija que comparten, Inti. Al ser cuestionada por la prensa, sobre el entorno de conciliación, Julieta Cazzuchelli señaló que “me encantaría que toda esa energía que se le ha puesto a los comunicados, a los dichos, a las entrevistas, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija”.

En relación al aspecto económico, la cantante aclaró su posición frente a lo que considera declaraciones injustas del sonorense. El cantante mexicano afirmó públicamente que habría aportado “millones de pesos mexicanos” para la manutención. Cazzu desmintió: “Que me digan a dónde fueron, por favor”, y agregó: “No quiero caer en... ustedes saben que yo tengo toda la historia... esta guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar”.

Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

“La Jefa” remarcó que priorizó desde el inicio un entorno pacífico para resolver el vínculo parental con Nodal. Durante la conversación, enfatizó: “Dios sabe, y lo sabe el mundo, que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible. No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para hacer exactamente… como defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

El proceso legal continúa abierto y ambos mantienen posturas confrontadas sobre la cantidad y destino de los recursos destinados a su hija. Mientras tanto, la cantante aseguró que continuará con sus actividades laborales y subrayó su deseo de encontrar un acuerdo, con el foco puesto en el bienestar de Inti.