México

Cazzu rompe el silencio y acusa a Christian Nodal de atacarla durante su estancia en México: “Qué casualidad ¿no?"

La cantante argentina calificó como “descaro” la forma en que el artista mexicano ha actuado recientemente

Por Cinthia Salvador

Guardar
La cantante argentina calificó como
La cantante argentina calificó como “descaro” la forma en que el artista mexicano ha actuado recientemente. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Durante una entrevista reciente, Cazzu expresó su malestar tras las acciones públicas y legales de Christian Nodal en la batalla que ambos mantienen en temas relacionados a su hija Inti. La cantante argentina calificó como “descaro” la forma en que el artista mexicano comunicó el estado del proceso legal que los vincula, justo en medio de su propia gira profesional.

“Elijo empezar diciendo que me parece un descaro”, comentó Cazzuchelli ante la consulta sobre los mensajes y declaraciones que su expareja, Nodal, difundió en días recientes. La artista admitió sentirse “muy atacada” y cuestionó el momento elegido para la difusión del comunicado. La cantante sostuvo que “me resulta muy violento y sobre todo en un momento como qué casualidad, ¿no? En el momento en el que escogieron para hacerlo”.

Julieta Cazzuchelli pide que haya
Julieta Cazzuchelli pide que haya una conciliación por el bien de su hija. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El conflicto entre ambos permanece en el foco público por el interés sobre los detalles relacionados con la manutención y el futuro de la hija que comparten, Inti. Al ser cuestionada por la prensa, sobre el entorno de conciliación, Julieta Cazzuchelli señaló que “me encantaría que toda esa energía que se le ha puesto a los comunicados, a los dichos, a las entrevistas, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija”.

En relación al aspecto económico, la cantante aclaró su posición frente a lo que considera declaraciones injustas del sonorense. El cantante mexicano afirmó públicamente que habría aportado “millones de pesos mexicanos” para la manutención. Cazzu desmintió: “Que me digan a dónde fueron, por favor”, y agregó: “No quiero caer en... ustedes saben que yo tengo toda la historia... esta guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar”.

Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

“La Jefa” remarcó que priorizó desde el inicio un entorno pacífico para resolver el vínculo parental con Nodal. Durante la conversación, enfatizó: “Dios sabe, y lo sabe el mundo, que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible. No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para hacer exactamente… como defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

El proceso legal continúa abierto y ambos mantienen posturas confrontadas sobre la cantidad y destino de los recursos destinados a su hija. Mientras tanto, la cantante aseguró que continuará con sus actividades laborales y subrayó su deseo de encontrar un acuerdo, con el foco puesto en el bienestar de Inti.

Temas Relacionados

CazzuChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU

Familiares de Rodrigo Mondragón rechazan la versión oficial de la UNAM sobre la muerte del joven

Revelan video de la presunta

Aitana sorprende a los fans de la Fórmula 1 durante el GP de México junto a Fernando Alonso

La cantante española mostró su emoción compartiendo fotografías en sus redes sociales de la F1 en la CDMX

Aitana sorprende a los fans

Muerte de aficionado del Cruz Azul: Liga MX asegura que no se le comunicó “ningún incidente”

La Liga MX sostuvo que no fue informada sobre la muerte de Rodrigo Mondragón durante el operativo de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Muerte de aficionado del Cruz

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

Los granjeros votaron para seleccionar a cuatro de los famosos que vivirán en el granero

La Granja VIP: quiénes son

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

La geografía criminal de Sinaloa atraviesa una transformación a más de un año del inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

Estas serían las regiones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas serían las regiones de

Estas serían las regiones de Sinaloa dominadas por la alianza de Los Chapitos y el CJNG

Detienen a “El Tunco”, encargado de “todas las operaciones de narcotráfico” entre Colombia, México y Ecuador

Cae en Guanajuato presunto generador de violencia ligado al homicidio de siete personas

Aseguran en Texas, EEUU, 400 armas con destino a México: capturan a los responsables

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Aitana sorprende a los fans

Aitana sorprende a los fans de la Fórmula 1 durante el GP de México junto a Fernando Alonso

La Granja VIP: quiénes son los nuevos peones de la tercera semana

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el tercer eliminado

Ángela Aguilar reaparece junto a Nodal y deja ver su vientre en medio de rumores de embarazo

Sandra Itzel rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

DEPORTES

Revelan video de la presunta

Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU

Muerte de aficionado del Cruz Azul: Liga MX asegura que no se le comunicó “ningún incidente”

Ricardo Peláez llora la partida de Manuel Lapuente, entrenador mexicano que murió a los 81 años

Faitelson exige a la FMF investigar la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico

Gran Premio de México 2025: así fue el momento en que Liam Lawson estuvo cerca de atropellar a dos personas