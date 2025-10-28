“Me quedé con su hija”: Christian Nodal manda mensaje a Pepe Aguilar ‘pasado de copas’ | Video

México

Christian Nodal desató controversia en redes sociales tras ofrecer un concierto en Monterrey.

Y es que durante su presentación habría consumido bebidas alcohólicas y, según algunos usuarios de redes sociales, habría incomodado a su esposa, Ángela Aguilar.

Eso no es todo, también habría lanzado una contundente indirecta para su ex pareja y madre de su hija, Cazzu. Esto, además de unas palabras para su famoso suegro, Pepe Aguilar.

El cantante interpretó 'Por mujeres como tú' TikTok: @angelitasynodalitos

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Pepe Aguilar en Monterrey?

El intérprete de regional mexicano incluyó un icónico tema de su suegro en su concierto en Monterrey.

Se trató de Por mujeres como tú, una canción del compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez ‘Fato’ que Pepe Aguilar lanzó en 1998.

Fue en un puente musical de la pieza donde Nodal pidió una ovación para su suegro: “Y ese pinch* grito para mi suegro que mide como 2 metros... y al final me quedé con su hija”.

El cantante se habría pasado de copas en un show en Monterrey TikTok: @dany.reyla

El comentario del cantante se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas señalaron que lo dijo porque se siente orgulloso de su relación con Ángela Aguilar, otros especularon que Pepe Aguilar se podría molestar.

  • “Me da mucha risa el bailecito que hizo, como de triunfo.”
  • “Lo va a regañar Pepe.”
  • “Esta megaenamorado de su muñequita.”
  • “Ángela se muere de la pena y él gritando su amor.”
  • “Con que orgullo lo dice que se quedó con Angelita.”

¿Christian Nodal incomodó a Ángela Aguilar?

Varias personas que asistieron al show captaron la reacción de la también cantante, quien se encontraba en la primera fila, cuando su esposo externó unas palabras en honor a Pepe Aguilar.

Nodal envía fuerte mensaje en su concierto en Monterrey. (TikTok)

Según los internautas, la cantante se habría sentido incómoda. Y es que no solo lanzó una risa nerviosa, también se cubrió el rostro con las manos.

En algunos videos se ve la cantante de 22 años refugiándose en el suéter de una acompañante, mientras que en otros se ve conversando con sus acompañantes.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar participó en el show a petición de su esposo; interpretó algunos temas con él bajo la condición de que bebiera agua.

Esto, con la intención de que se hidratara tras el consumo de bebidas alcohólicas; aunque el intérprete de ‘Adiós Amor’ aceptó, testigos aseguraron en redes sociales que simuló beber solo un poco y luego continuó con el espectáculo.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto.

