Muere Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine más importantes de México

Su fallecimiento impacta directamente al mundo del séptimo arte

Por Ignacio Izquierdo

Murió Sergio Huidobro. Crédito: FB, Cultura
Murió Sergio Huidobro. Crédito: FB, Cultura UANL

Sergio Huidobro, crítico cinematográfico de gran relevancia para el séptimo arte, murió a los 38 años de edad el pasado lunes 27 de octubre. La noticia conmocionó tanto a sus colegas como a sus estudiantes y lectores, quienes reconocen en él a un referente del análisis fílmico y la divulgación cultural.

Nacido el 14 de marzo de 1988 en la Ciudad de México, Sergio Huidobro se graduó en Comunicación y obtuvo una maestría en Letras Latinoamericanas, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su formación académica robusta se tradujo en una carrera multifacética: fue escritor, crítico, tallerista y panelista, con una presencia constante en medios especializados y espacios de discusión sobre cine y cultura.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) escribió en redes sociales: “Sergio Huidobro escribió con inteligencia y lucidez sobre el cine mexicano. Su mirada crítica enriquecía nuestra mirada. Abrazamos a su familia y a su gente cercana”.

Erick Estrada, director editorial de Cinegarage escribió: “Hace poco más de 10 años conocí a Sergio Huidobro y encontré en él el poder de quien quiere hacer algo valioso en su vida y en su profesión (...) Profesor, camarada, compañero, líder, siempre estuvo atento a las nuevas voces en una de sus pasiones: escribir sobre cine, pensar el cine, sentirlo y compartirlo".

¿De qué murió Sergio Huidobro?

Una de las voces críticas
Una de las voces críticas del séptimo arte más importantes del país (IMCINE)

La salud de Sergio Huidobro estuvo marcada por una cardiopatía congénita, condición que lo llevó a someterse recientemente a dos operaciones de las que logró recuperarse.

La trayectoria de Huidobro incluyó su participación como jurado joven en el France 4 Revelation de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2014 y en el programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016. Además, colaboró de manera regular en publicaciones como La Tempestad, Cine Premiere y el suplemento cultural La Jornada Semanal, así como en el diario Reforma. Su voz también se escuchó en los pódcast Cine Garage y Cine mexicano por Sector cine, y fue panelista semanal en Mi cine, tu cine de Canal Once TV y en la serie “Enfoque crítico” del canal Zoom F7.

El impacto de Huidobro en la educación cinematográfica se manifestó en su labor como fundador y docente de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, donde impartía la materia de Crítica Cinematográfica.

El fallecimiento de Huidobro deja un vacío en la crítica cinematográfica y en la formación cultural, pero su influencia persiste en quienes compartieron con él el aula, la página escrita y los espacios de reflexión sobre el cine y la sociedad.

