Muere Sergio Huidobro, uno de los críticos de cine más importantes de México

Sergio Huidobro, crítico cinematográfico de gran relevancia para el séptimo arte, murió a los 38 años de edad el pasado lunes 27 de octubre. La noticia conmocionó tanto a sus colegas como a sus estudiantes y lectores, quienes reconocen en él a un referente del análisis fílmico y la divulgación cultural.
Nacido el 14 de marzo de 1988 en la Ciudad de México, Sergio Huidobro se graduó en Comunicación y obtuvo una maestría en Letras Latinoamericanas, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su formación académica robusta se tradujo en una carrera multifacética: fue escritor, crítico, tallerista y panelista, con una presencia constante en medios especializados y espacios de discusión sobre cine y cultura.
El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) escribió en redes sociales: “Sergio Huidobro escribió con inteligencia y lucidez sobre el cine mexicano. Su mirada crítica enriquecía nuestra mirada. Abrazamos a su familia y a su gente cercana”.
Erick Estrada, director editorial de Cinegarage escribió: “Hace poco más de 10 años conocí a Sergio Huidobro y encontré en él el poder de quien quiere hacer algo valioso en su vida y en su profesión (...) Profesor, camarada, compañero, líder, siempre estuvo atento a las nuevas voces en una de sus pasiones: escribir sobre cine, pensar el cine, sentirlo y compartirlo".
¿De qué murió Sergio Huidobro?
La salud de Sergio Huidobro estuvo marcada por una cardiopatía congénita, condición que lo llevó a someterse recientemente a dos operaciones de las que logró recuperarse.
La trayectoria de Huidobro incluyó su participación como jurado joven en el France 4 Revelation de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2014 y en el programa Berlinale Talents Press del Festival de Cine de Berlín en 2016. Además, colaboró de manera regular en publicaciones como La Tempestad, Cine Premiere y el suplemento cultural La Jornada Semanal, así como en el diario Reforma. Su voz también se escuchó en los pódcast Cine Garage y Cine mexicano por Sector cine, y fue panelista semanal en Mi cine, tu cine de Canal Once TV y en la serie “Enfoque crítico” del canal Zoom F7.
El impacto de Huidobro en la educación cinematográfica se manifestó en su labor como fundador y docente de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, donde impartía la materia de Crítica Cinematográfica.
El fallecimiento de Huidobro deja un vacío en la crítica cinematográfica y en la formación cultural, pero su influencia persiste en quienes compartieron con él el aula, la página escrita y los espacios de reflexión sobre el cine y la sociedad.