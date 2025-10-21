La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el cuarto capítulo de este martes 21 de octubre

Esta septima edición de 'La Más Draga' será conducida por Karime Pindter. Crédito: Instagram/@lamasdraga. Crédito: Instagram/@lamasdraga

Por la mañana de este martes 21 de octubre, la producción de La Más Draga 7 ya reveló quién será el invitado especial de este cuarto capítulo.

El reality show, el cual se transmite por la plataforma de YouTube, llegó a su séptima temporada y, como cada martes, contará con un invitado o invitada especial. Este personaje es algún cantante, actor o actriz, conductor o alguien aliado a la comunidad LGTBQ+.

De igual manera, además del invitado o invitada especial de cada martes, también estará presente el jurado fijo, quienes son los encargados de evaluar y calificar el talento y presentación de los concursantes.

Es importante mencionar que cada martes hay una temática que las ‘feminozas’ deben seguir y, sobre ello, los jueces correspondientes los evaluarán, destacando muchos aspectos como la creatividad en el mundo del drag.

El jurado completo de cada episodio de La Más Draga 7 está conformado por Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del cuarto capítulo de La Más Draga 7 de este martes 21 de octubre?

La invitada especial de este cuarto capítulo de La Más Draga 7 es la cantante Bellakath.

La artista mexicana formará parte del jurado para el episodio de este cuarto capítulo.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

¿Quién es La Bellakath?

La Bellakath es el nombre artístico de Katherine Huerta, una cantante y compositora mexicana nacida en la Ciudad de México. Se dio a conocer en la escena musical por su trabajo en el género urbano, principalmente reguetón y música urbana latina. Alcanzó popularidad con su sencillo Gatita, que se viralizó a través de plataformas digitales como TikTok y YouTube.

Antes de dedicarse de lleno a la música, Bellakath participó en el programa “Enamorándonos”, un reality show de citas en la televisión mexicana. Tras su paso por el programa, inició su carrera musical, destacando por su estilo irreverente y su presencia en redes sociales.

En 2023, Gatita se convirtió en uno de sus temas más conocidos, sumando millones de reproducciones y estableciéndose como un fenómeno en redes, lo que la llevó a colaborar con otros artistas del género urbano y a presentarse en diversos escenarios de México y Latinoamérica.

La Bellakath también ha enfrentado controversias, principalmente relacionadas con acusaciones sobre derechos de autor en algunas de sus canciones. No obstante, ha mantenido su popularidad y su actividad artística, consolidándose como una figura relevante de la música urbana en México.

La Bellakath es el nombre artístico de Katherine Huerta, una cantante y compositora mexicana nacida en la Ciudad de México. (Cortesía)