Confirma Rubén Rocha Moya ataques con drones en Badiraguato y asegura que han provocado desplazamientos

Los pobladores sienten temor por el uso de los dispositivos (Gobierno de Sinaloa)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que en el municipio de Badiraguato han sido registrados ataques con drones, lo cual ha generado temor entre los pobladores y hasta desplazamientos.

Durante una entrevista, el 28 de octubre, el mandatario aseguró que como resultado de diversos operativos en la entidad han sido asegurados diversos dispositivos de este estilo, los cuales suelen ser usados por grupos del crimen organizado.

“Se ha dado un fenómeno repentino de desplazamiento y lo hemos estado atendiendo. Hay un operativo allá y se han decomisado muchos drones, en efecto los estaban utilizando, y la gente les tenía miedo“, fue parte de la respuesta del mandatario en una entrevista.

Cabe recordar que durante la noche del 27 de octubre fueron reportados ataques con drones en la entidad, específicamente en la casa de María Consuelo Loera Pérez, la madre fallecida de Joaquín El Chapo Guzmán.

Intentan atacar con explosivos la casa de la mamá de El Chapo en Badiraguato. (X/@aic_07)

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...