Ataque contra militares en Lagos de Moreno, Jalisco, deja un detenido, armas y vehículos asegurados

Parte de lo asegurado (Guardia Nacional)

Un hombre, señalado como integrante de un grupo delictivo, fue capturado luego de un ataque contra elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Jalisco.

Fue en el municipio de Lagos de Moreno que miembros de las corporaciones de seguridad realizaban patrullajes y reconocimientos terrestres en inmediaciones de la presa María Luisa del Cajón.

Luego de la agresión contra los uniformados fue asegurado un sujeto del que no ha sido revelado su nombre y quien llevaba cuatro armas de fuego largas, tres granadas de mano, así como 2 mil 640 cartuchos útiles.

No hay reportes de elementos de seguridad heridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, los efectivos aseguraron equipo táctico y tres vehículos. El material compartido por la Guardia Nacional muestra parte del armamento que estaba en posesión del sujeto asegurado.

"El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones", comparte la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un informe con fecha del 27 de octubre.

No fueron reportados elementos de seguridad heridos por el ataque en su contra, tampoco hay datos sobre el número de presuntos involucrados en el ataque, sin que tampoco haya sido revelado el nombre de la organización con la que estaría ligado el ahora detenido.

Ataque contra agentes de seguridad en Lagos de Moreno

El sitio fue asegurado por las autoridades (FGR)

Fue el 11 de diciembre de 2024 que fueron arrestadas cuatro personas tras un enfrentamiento en Lagos de Moreno, el cual involucró civiles armados, elementos del Ejército y guardias nacionales. Además, en dicha ocasión fue efectuado un cateo en un inmueble de la colonia Álvarez del Castillo.

Cuando los agentes revisaron las instalaciones, encontraron 106 casquillos de varios calibres además de un costal con alrededor de seis kilogramos 200 gramos de marihuana, además de que cuatro sujetos fueron capturados.

Mientras que, en enero pasado, fue realizado un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército que derivó en el aseguramiento de un arsenal, vehículos y droga en un inmueble ubicado en la colonia Potrero de Fray Ramón.

El aseguramiento fue realizado por elementos militares que se dieron cuenta que había una finca con el portón abierto, lo que permitió a los agentes ver material bélico al interior del inmueble. Debido a lo anterior, el Ministerio Publico Federal fue notificado y se concedió la autorización para inspeccionar el sitio.

Fueron halladas dos motocicletas, cinco fusiles, un arma de fuego de fabricación artesanal, una escopeta, un rifle, 12 cargadores, seis cartuchos de diversos calibres y cuatro chalecos.