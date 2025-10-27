México

Shampoo casero con 3 ingredientes para prevenir la caída del cabello

La combinación de romero y aloe en la elaboración de un shampoo casero ha ganado popularidad por sus efectos positivos sobre el cabello

Por Raúl A. González

La pérdida de cabello puede
La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

El uso de ingredientes naturales en el cuidado capilar ha aumentado entre quienes buscan alternativas a los productos comerciales.

La combinación de romero y aloe vera destaca, ya que al mezclar sus propiedades permite obtener un shampoo casero capaz de fortalecer el cabello y estimular su crecimiento de manera notable. Quienes experimentan caída del cabello, daño o aspecto maltratado pueden verse beneficiados por su aplicación.

Por su parte, el romero es reconocido como un excelente estimulante capilar que contribuye a mejorar la estructura, brillo y textura del cabello. Por otro lado, el aloe vera resulta eficaz para eliminar la caspa, lo cual lo convierte en un complemento ideal en esta preparación.

¿Cuáles son los ingredientes y método de preparación del shampoo?

El proceso de elaboración comienza al extraer la pulpa del aloe vera, que se deja reposar en agua durante toda la noche en el congelador, con una cuchara y colocarlo en un recipiente. El siguiente paso consiste en añadir este gel de aloe, 200 mililitros de agua filtrada y un aproximado de 5 hojas de romero hojas en una licuadora, donde deben procesarse durante aproximadamente tres minutos.

E aloe vera casero es
E aloe vera casero es una opción natural y accesible, ideal para hidratar y regenerar la piel de manera saludable. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

El siguiente ingrediente es una barra de jabón neutro de glicerina. Se utiliza aproximadamente la mitad de la barra, es decir, unos 60 gramos. El jabón se corta en trozos pequeños y se ablanda con agua hirviendo. Cuando adquiere una textura cremosa, se incorpora a la mezcla anterior.

Una vez obtenida una composición homogénea, es necesario colarla para la separación de residuos sólidos. Tras colar este preparado, se vierte en un vaso de shampoo neutro y se incorpora hasta lograr una integración completa de los ingredientes.

El resultado es un shampoo de textura cremosa, capaz de generar bastante espuma. Bajo la luz natural, la mezcla revela una consistencia adecuada, con una presencia notable del aloe y romero.

La aplicación adecuada del shampoo,
La aplicación adecuada del shampoo, ayuda a prevenir problemas asociados con la pérdida del cabello. Crédito: Archivo Infobae

El romero libera sus propiedades antifúngicas y antibacterianas que mejoran la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece el aporte de nutrientes a los folículos pilosos. Este proceso estimula el crecimiento del cabello y contribuye a prevenir su caída. Además, regula la irritación y la producción de caspa, lo que lo convierte en un ingrediente adecuado para personas con cabello graso o dermatitis seborreica.

¿Cómo aplicar el shampoo para prevenir la caída del cabello?

El método de uso consiste en lavar el cabello con la preparación durante cinco minutos, realizando ligeros masajes en todo el cuero cabelludo para favorecer la absorción de los componentes activos. Finalmente, se recomienda enjuagar con bastante agua para retirar completamente el producto.

Este shampoo casero proporciona beneficios para el cuero cabelludo y la piel. Tras su uso, puede aplicarse acondicionador o, por defecto, secar y peinar el cabello directamente.

